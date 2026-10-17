Трамп заморозил «закон Грэма» об антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке новых антироссийских санкций, которые должны были быть введены по «закону Грэма». Этот документ, который предусматривает новый пакет мер против РФ, был принят месяц назад, и его ключевые положения должны были вступить в силу завтра, 18 октября.
Президент уведомил Конгресс, что временный отказ от применения санкций соответствует национальным интересам США, указано в документе. Законодателям предоставили подробный доклад с обоснованием этого решения, подчеркивается в указе.
Санкции будут заморожены до тех пор, пока президент или госсекретарь «в зависимости от обстоятельств не определят, что целесообразно принять дальнейшие меры». В документе уточняется, что предыдущие указы президента о санкциях против России отменены не будут.
Господин Трамп, согласно указу, отказался от применения пошлин до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей энергоресурсов у России. Также он заморозил введение 500-процентных пошлин на российские товары. Месяц назад, после подписания документа, господин Трамп говорил, что воспользуется этим законом «в случае необходимости».