В Конгресс США внесли законопроект о запрете дизельной сделки с Россией

«В то время как Соединенные Штаты должны усиливать давление на Кремль, Дональд Трамп заигрывает с Путиным и заключает сделки ради личной выгоды вместо поддержки Украины. Это противоречит всему, за что стоят США. Конгресс должен действовать»,— заявил старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей от демократов Грегори Микс, который и представил законопроект.