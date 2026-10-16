В Конгресс США внесли законопроект о запрете дизельной сделки с Россией
В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект «О запрете коррупционных сделок по российской нефти». Он направлен на блокировку сделки президента США Дональда Трампа по закупке и импорту российского дизельного топлива. Среди соавторов законопроекта числятся 16 демократов и один республиканец. Об этом сообщается на сайте демократов комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Документом предлагается аннулировать выданные Минфином США генеральные лицензии, позволяющие совершать сделку с российским топливом, и запретить выдачу новых лицензий в будущем. Документ также обязывает Белый дом ввести санкции против российского энергетического сектора.
«В то время как Соединенные Штаты должны усиливать давление на Кремль, Дональд Трамп заигрывает с Путиным и заключает сделки ради личной выгоды вместо поддержки Украины. Это противоречит всему, за что стоят США. Конгресс должен действовать»,— заявил старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей от демократов Грегори Микс, который и представил законопроект.