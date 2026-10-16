Трамп пообещал когда-нибудь раскрыть причины начала конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает детали о начале конфликта на Украине, и пообещал их обнародовать «в какой-то момент». Так во время брифинга он ответил на вопрос корреспондента, напомнившего, что господин Трамп недавно назвaл «позором» атаки Украины по российским НПЗ.
Господин Трамп выразил надежду на скорое окончание боев. «В среднем погибает по 25 тыс. солдат в месяц. В прошлом месяце погибло 32 тыс. солдат... Это все, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась»,— сказал он.
Президент добавил, что он общается как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я думаю, они хотят завершения этой войны. И я думаю, она закончится»,— сказал он.