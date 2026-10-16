Думайте сами, считайте сами
Сколько километров и дней осталось до мира на Украине
16 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел встречу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, которая транслировалась во всех подробностях почти час по федеральному телеканалу, а затем воспроизводилась по всем остальным столько раз, сколько было нужно. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников изучает механизм влияния одной такой встречи на умы граждан и государств.
— В целом с начала этого года уже освобождено около 6 500 квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов,— рассказывал Верховный главнокомандующий коллегам, а на самом деле товарищам в небольшом уютном помещении, увешанном маскировочной сеткой (все же не понять, зачем ее столько внутри, а не снаружи — А.К.).— Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой республики и 16,5% Запорожской области. Луганская народная республика находится полностью под нашим контролем.
Для Владимира Путина очевидно, что российская армия должна встать по административной границе Донецкой республики (А буферная зона там будет? Да как без нее?). А Запорожской? Верховный главнокомандующий сейчас говорил так, что можно было предположить: и по границе Запорожской тоже должна встать. Или это обсуждается? А кем, кстати, и с кем?..
Скорее всего логика такая: пока движемся.
Это единственная логика, которая устраивает участников процесса. Процесса движения, я хочу сказать.
— Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее, и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем,— заявил Верховный главнокомандующий.
То есть, очевидно, речь именно о буферных зонах.
А значит, российская армия пойдет дальше административных границ Донбасса.
— Хотел бы отметить,— продолжал Владимир Путин,— что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины.
Здесь ключевым было понятие «в ответ». Ради него тут все было сказано.
— Вначале, как и установлено ранее, прошу начальника Генерального штаба доложить текущую обстановку в зоне специальной военной операции.
Валерий Герасимов был полон сдержанного оптимизма. Время от времени оптимизм переходил в несдержанный. Да и было ли когда-нибудь по-другому?
— С 1 сентября соединениями и воинскими частями взято под контроль более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта,— сообщил он.— При этом основные усилия Объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок «Центр», «Южной» и «Запад» ведут наступление на широком фронте. В сентябре и за две недели октября под наш контроль перешло около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта Донецкой Народной Республики. Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье — один из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении.
А вот это была новость.
Да еще какая.
Позже выяснилось, что ее готовили, и еще как.
— Сейчас можно сказать, что противнику придется постараться, чтобы ее опровергнуть (Собственно, опровержения начались сразу после окончания трансляции — А.К.). Информационная поддержка этой новости оказалась эшелонированной. А пока это выглядело со стороны Валерия Герасимова как ритуальное поднятие флага.
— Штурмовые подразделения 110-й, 114-й и 5-й отдельных мотострелковых бригад, а также 61-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты в ходе боевых действий завершили ликвидацию окруженных в Доброполье формирований противника и тем самым полностью взяли город под наш контроль,— продолжал он.— В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий. Одновременно штурмовые подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление в направлении Александровки, освобождено Первомайское, передовые группы вошли в Белозерское и ведут там уличные бои. Кроме того, за последние три дня под наш контроль перешла Сергеевка.
Главное в такой ситуации — не останавливаться. И Валерий Герасимов не останавливался:
— Наиболее напряженные боевые действия идут в полосе ответственности южной группировки войск, которая ведет наступательные действия в границах Славянско-Краматорско-Дружковского укрепрайона. После овладения в июле этого года Константиновкой (Валерий Герасимов говорил об этом этом как о деле, решенном еще три месяца назад, и говорил как бы между прочим, что, очевидно, должно было убедить в том, что тут говорить и вообще не о чем.— А.К.) войсками группировки освобожден город Алексеево-Дружковка (Еще одна новость.— А.К.). Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска. Кроме того, штурмовые подразделения 3-й армии наступают в пригороде Славянска, в Николаевке, где более 50 процентов территории населенного пункта находится под нашим контролем.
Должно было стать понятно: начались бои непосредственно за Славянск и Краматорск. А это и есть последний оплот противника на Донбассе.
То есть дело идет в каком-то смысле к концу войны.
И такого ощущения не было с ее начала.
— На краснолиманском направлении,— не промолчал Валерий Герасимов еще на одну чувствительную тему,— противник, пытаясь остановить наше продвижение, предпринял беспрецедентные усилия по ведению контратакующих действий, перебросив в этих целях наиболее подготовленные и мотивированные формирования, укомплектованные националистами и иностранными наемниками. Однако своих целей ему достичь не удалось.
Противник, впрочем, все последние недели распространял прямо противоположную информацию, что неудивительно.
— На фоне отсутствия реальных успехов на земле и колоссальных потерь,— говорил по этому поводу Валерий Герасимов,— командование противника в очередной раз прибегло к демонстрации ложных, медийных побед, устроив в рамках спланированной информационной кампании серию пиар-акций. Вместе с тем только на этом направлении в летне-осеннем периоде Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и тяжелоранеными более трех с половиной тысяч человек личного состава наиболее подготовленных и боеспособных формирований украинских подразделений.
Соединения 20-й и 25-й армий, отразив атаки вооруженных сил Украины, возобновили наступление и одновременно проводят поисковые действия по выявлению и уничтожению отдельных групп противника, пытавшихся выйти в тыл наших войск.
Нет, начальник Генштаба намерен был не отдать ни пяди земли даже в информационной войне. И тем более в информационной войне.
Наступление идет по всему фронту:
— На купянском направлении воинские части 6-й армии, сорвав попытки противника выбить нас из Купянска, ведут наступление на запад в общем направлении на Шевченково. Освобождены населенные пункты Паламаревка и Ковалевка. В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья. Соединения группировки войск «Днепр» ведут бои по освобождению города Орехов. Под наш контроль перешли населённые пункты Новопавловка и Новоандреевка. Кроме того, форсировав реку Конка, подразделения Воздушно-десантных войск овладели поселком Малокатериновка и развивают наступление в северном направлении.
Не отступает никто и нигде, даже временно, даже чуть-чуть. Все только наступают. Только вперед. Отступление смерти подобно. Правда, и наступление тоже.
— Передовые группы,— рассказывал Валерий Герасимов,— находятся в пяти километрах от южных окраин города Запорожье, наносится поражение по позициям противника в городской черте. Войска группировки «Восток», наступая в восточной части Запорожской области, с начала сентября освободили более 180 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов, в том числе в октябре под российский контроль перешли Самойловка, Голубково и Никольское. Одновременно с наступательными действиями в Запорожской области группировка войск «Восток» выполняет задачу по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области (Там готовы остановиться: Днепропетровская область в Конституцию России не вписана.— А.К.). Вчера под российский контроль перешел крупный населенный пункт Великомихайловка, который противник превратил в укреплённый район обороны на данном направлении.
Но пока нет буферной зоны, наступление, надо понимать, будет продолжаться и там.
То же и в Харьковской области:
— Группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области.
Потому что если враг не сдается, его уничтожают. В этом смысле ничего не изменилось. И разве только в этом.
— Безостановочно идет наступление в Сумской области! — развивал информационное наступление и Валерий Герасимов.— Штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются в общем направлении на город Сумы. В районе населенного пункта Садки уничтожена крупная группировка противника.
Валерий Герасимов признавал, что защита объектов в тылу нуждается в совершенствовании:
— Часть дронов противника все же достигает объектов атаки. В связи с этим постоянно проводится работа по совершенствованию противовоздушной обороны. Усиливаются рубежи противовоздушной обороны и прикрытия важнейших объектов, оперативно внедряются новые эффективные средства обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Начальник Генштаба с удовлетворением констатировал:
— Одновременно в целях подрыва военно-экономического потенциала Украины поражаются ключевые предприятия металлургической отрасли, продукция которых используется для военного производства, а также поставляется на экспорт в счет оплаты поставок вооружений и боеприпасов. На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесенных ударов поражены девять предприятий украинской металлургии.
Не только на земле, но и на море все пришло в движение:
— В ответ на попытки киевского режима прекратить наше судоходство в Черноморском регионе российскими Вооруженными силами наносятся систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам, что привело к остановке работы основных портов на Черном море. Также по плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей вооруженных сил Украины.
Валерий Герасимов также поделился ближайшими творческими планами:
— Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.
— Безусловно, боевая работа — это сложное, ответственное, напряженное дело, связанное и с потерями, и с какими-то сложностями текущего характера,— кивнул Владимир Путин.— Но темпы продвижения возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задач. И это очень важно... В целом профессионально, как вы сказали, действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны, но, конечно, есть в этом смысле над чем работать: нужно повышать эффективность работы защиты наших гражданских — прежде всего гражданских, но и, разумеется, военных объектов.
Однако главное событие — это освобождение Доброполья.
И про это было еще не все сказано.
— Что касается обстановки на земле, безусловно, одной из главных задач остается освобождение Донецкой народной республики,— заявил Верховный главнокомандующий.— Взятие под контроль войсками группировки «Центр» города Доброполье — это заметное событие в ходе специальной военной операции. Это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР. Освобождение войсками южной группировки Алексеево-Дружковки и начало штурма укрепленных районов ВСУ в Дружковке и Краматорске создает условия для скорейшего завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима.
Да, чтобы запомнили, все предстояло повторить несколько раз, в полном соответствии с законами, сформулированными еще, не побоюсь этого слова, Аристотелем.
— Окружение и ликвидация группировкой войск «Север» формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области численностью около 2000 человек — изначально, вы мне докладывали, там было даже чуть больше, под 2500, причем на территории достаточно большой, 460 квадратных километров,— является тому подтверждением, я еще об этом скажу,— говорил Владимир Путин.— Это безусловный успех группировки «Север».
Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев отвечал на вопрос, как он оценивает «ситуацию сейчас в Алексеево-Дружковке».
— Сосредотачиваем основные усилия на уничтожении формирований противника, которые продолжают удерживать Славянско-Краматорско-Дружковский укрепрайон,— пояснил Сергей Медведев.— В сентябре и октябре под контроль группировки перешло около 60 квадратных километров территории.
Не так уж много за два месяца, прямо скажем, но почему:
— Противник ведет упорную оборону с опорой на подготовленные в инженерном отношении рубежи в сочетании с интенсивным огневым воздействием и проведением контратак на отдельных участках, стремится сдерживать продвижение наших войск и не допустить в первую очередь потери Славянска, Краматорска и населенного пункта Дружковки.
Однако не выходит:
— Воинские части, подразделения 6-й дивизии во взаимодействии со штурмовыми группами 10-го танкового полка и 103-го мотострелкового полка продолжают наступать в направлении Дружковки и завершили освобождение Алексеево-Дружковки,— Сергей Медведев подтвердил то, о чем сообщил Верховный главнокомандующий (И могло ли быть иначе? — А.К.).— По состоянию на сегодняшний день Алексеево-Дружковка находится под нашим контролем, проводим мероприятия по проверке и зачистке кварталов от одиночных украинских военнослужащих.
А одиночные военнослужащие, подозреваю, станут поводом утверждать, что и Алексеево-Дружковка по-прежнему под контролем Украины.
И снова ведь о Доброполье:
— Сегодня уже отмечалась важность освобождения российскими войсками Доброполья,— напомнил Владимир Путин.— Город был превращен противником в мощный укрепрайон на данном направлении, однако слаженные и высокопрофессиональные действия российских штурмовых подразделений позволили сначала окружить формирования противника в городе, а затем и полностью им овладеть. У нас на связи находятся командиры 110-й отдельной мотострелковой бригады подполковник Трошин Александр Константинович и 61-й бригады морской пехоты Северного флота полковник Балюра Александр Леонидович. Эти бригады принимали непосредственное участие в боевых действиях по освобождению Доброполья. Хочу предоставить им слово.
Да, с прямыми участниками штурма спорить будет еще труднее. Противников идеи полного взятия Доброполья окружали по всем законам военного времени.
— Как шло освобождение Доброполья в полосе наступления вашей бригады? — уточнял Владимир Путин у Александра Трошина.
Тот зачитывал, глядя в камеру, и можно было понять: нельзя напутать ни слова, а люди волнуются.
— Противник подготовил к обороне непосредственно Доброполье, а также оборонительные рубежи с противотанковыми рвами на подступах к городу с опорой на населенные пункты Красноподолье и Красноярское. В начале августа 2026 года, продвигаясь по лесополосам, подразделениям бригады удалось закрепиться на первых улицах Доброполья с южной стороны, тем самым создав условия для дальнейшего продвижения в городе... — рассказывал Александр Трошин.— Затем, наступая в городской черте, к концу августа подразделения бригады во взаимодействии с 5-й и 114-й бригадами 51-й армии, 61-й бригадой морской пехоты и 177-м полком морской пехоты вошли и зачистили южную часть города, выстроив оборону по рубежу железной дороги, создав условия для накопления личного состава для дальнейших действий. В дальнейшем, продвигаясь в северном направлении, освободили более 40 кварталов, уничтожили обороняющего противника в многоэтажных домах, а также зачистили здания администрации района, городского совета, пожарной части, двух школ и клуба шахты Добропольская, а также другие административные здания.
Так и шло информационное освобождение Доброполья.
— В настоящее время штурмовые подразделения 1-го стрелкового батальона, штурмового отряда и разведывательного батальона 110-й бригады, а также подразделения приданного в оперативное подчинение штурмового отряда 1-й отдельной мотострелковой бригады, сломив сопротивление противника в центральной части города, вышли к железной дороге на северо-западной окраине Доброполья,— доложил Александр Трошин,— тем самым завершив совместное со взаимодействующими бригадами и полком овладение городом. В настоящее время Доброполье находится под нашим полным контролем.
— Александр Константинович,— сказал ему Верховный главнокомандующий вдруг как родному,— я давно вас не видел, но внимательно наблюдал за вашей боевой работой и за работой вверенных вам подразделений. Поздравляю вас с очередным успехом!
Высказался и Александр Балюра, командир 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты полковник Балюра:
— В настоящее время штурмовые группы десантно-штурмового батальона и отряды штурмового вышли и закрепились на западной окраине Доброполья по улицам Белинского, Печерицы, Шевченко, Некрасова, Спартака...
Что ж, значит, так и есть. С улицами совсем уж не поспоришь.
Еще бы видео.
Но не сегодня. Завтра с утра, очевидно.
Между тем Александр Балюра попросил дать слово еще и командиру десантно-штурмового взвода младшему лейтенанту Тыщенко, который отличился в боях, а выходил на связь просто из самого сердца Доброполья:
— В ходе ведения наступления взвод под моим командованием, выполняя боевые задачи, освободил 96 зданий городской застройки. Действиями двух взводов противник был выбит со своих укрепленных позиций, однако предпринимал неоднократные попытки контратак. В ходе уличных боев все контратаки были успешно отбиты!
Это все были честные солдаты.
— Сразу же хочу здесь подчеркнуть и отметить: взятие Доброполья — это, безусловно, важное событие в освобождении Донбасса в целом и очевидный успех Вооруженных сил Российской Федерации. Поздравляю вас! — снова произнес Владимир Путин.
Об этом мало, очевидно, не бывает.
Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров выступил с докладом об операции «Медвежий угол»:
— На Харьковском направлении основные усилия были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция «Медвежий угол». На первом этапе операции в течение июля-августа воинские части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий, наступая навстречу друг другу в общем направлении на Приколотное, овладели крупным населенным пунктом Белый Колодезь и осуществили охват оборонявшихся формирований противника северо-восточнее Приколотного. 30 августа кольцо блокирования было замкнуто, в окружение попала группировка ВСУ в составе 10 батальонов общей численностью до 2000 человек. На втором этапе операции, с начала сентября, войска приступили к ликвидации окруженного противника. Блокированная группировка ВСУ была полностью рассечена на несколько частей, которые уничтожались последовательно... На сегодняшний день окруженная группировка ВСУ ликвидирована.
Остается это представить. Рассекали и последовательно уничтожали.
Евгений Никифоров рассказал, что силами его подразделений за 2026 год освобождены больше 2000 квадратных километров Донецкой области.
— Я почему это спросил? — кивнул Верховный главнокомандующий.—Потому что на данный момент времени под контролем Вооруженных сил Украины в Донецкой республике остается 2748 квадратных километров. А вы только за этот год поставили под контроль Вооруженных сил где-то чуть больше 2000 квадратных километров... Только за этот год!..
Считайте, как говорится, сами.
Осталось, то есть, не больше года. А скорее всего, меньше.
И если кто-то этого не понял, то после такого совещания должны были понять.
И чего бы оно тогда транслировалось целый час?
А главное, мораль очевидна: сопротивление бесполезно.
На пальцах же объяснили.
И это должны понять не только граждане Украины, например. А и американские коллеги. И европейские тоже.
Вот так это делается.