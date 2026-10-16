— Наиболее напряженные боевые действия идут в полосе ответственности южной группировки войск, которая ведет наступательные действия в границах Славянско-Краматорско-Дружковского укрепрайона. После овладения в июле этого года Константиновкой (Валерий Герасимов говорил об этом этом как о деле, решенном еще три месяца назад, и говорил как бы между прочим, что, очевидно, должно было убедить в том, что тут говорить и вообще не о чем.— А.К.) войсками группировки освобожден город Алексеево-Дружковка (Еще одна новость.— А.К.). Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска. Кроме того, штурмовые подразделения 3-й армии наступают в пригороде Славянска, в Николаевке, где более 50 процентов территории населенного пункта находится под нашим контролем.