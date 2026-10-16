Суд завершил банкротство Валуйского ЛВЗ в Белгородской области

За время банкротства в реестр требований кредиторов вошла задолженность на общую сумму 587,2 млн руб. Основную часть претензий составила третья очередь — 485,7 млн руб. Еще 79,6 млн руб. пришлись на штрафы, неустойки и упущенную выгоду. Изначально рыночная стоимость активов должника оценивалась в 106,1 млн руб. Однако по результатам аукционов и взыскания дебиторской задолженности конкурсную массу удалось пополнить до 108,2 млн руб. Из этих средств требования второй очереди на 817,9 тыс. руб. были выплачены полностью, а на расчеты с третьей очередью направили 83,3 млн руб., что составило 17,15% от заявленной суммы. Расходы на проведение банкротных процедур, включая вознаграждение управляющих и привлеченных специалистов, составили 24,1 млн руб.