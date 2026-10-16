Суд завершил банкротство Валуйского ЛВЗ в Белгородской области
Арбитражный суд Белгородской области завершил конкурсное производство в отношении ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод». Из картотеки дел следует, что определение инстанции станет правовым основанием для ликвидации компании и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
За время банкротства в реестр требований кредиторов вошла задолженность на общую сумму 587,2 млн руб. Основную часть претензий составила третья очередь — 485,7 млн руб. Еще 79,6 млн руб. пришлись на штрафы, неустойки и упущенную выгоду. Изначально рыночная стоимость активов должника оценивалась в 106,1 млн руб. Однако по результатам аукционов и взыскания дебиторской задолженности конкурсную массу удалось пополнить до 108,2 млн руб. Из этих средств требования второй очереди на 817,9 тыс. руб. были выплачены полностью, а на расчеты с третьей очередью направили 83,3 млн руб., что составило 17,15% от заявленной суммы. Расходы на проведение банкротных процедур, включая вознаграждение управляющих и привлеченных специалистов, составили 24,1 млн руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» было зарегистрировано в октябре 1996 года в городе Валуйки Белгородской области. Основным видом деятельности указывалось производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Уставный капитал составлял 80,2 млн руб. По состоянию на 2019 год основными владельцами завода числились Вячеслав Жуков (63,19% акций) и татарстанское АО «Росспиртпром» (26,34%). С 2026-го по 2021-й генеральным директором выступал Сергей Кардапольцев. 2020 год компания завершила с выручкой 51 млн, убыток составил 83 млн руб.
Иск о несостоятельности Валуйского ЛВЗ был подан в июне 2020 года белгородским ООО «Технологии и услуги» из-за долга за юридические услуги в размере 324,7 тыс. руб. Впоследствии компанию-заявителя сменила ее правопреемница Анна Павлова. Наблюдение на заводе ввели в августе 2020 года, а осенью 2021-го суд признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство, которое с июля 2022 года курировал управляющий Игорь Корнеев.