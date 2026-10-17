Число сбитых у Москвы беспилотников выросло до 44
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью были уничтожены еще 15 БПЛА на подлете к столице. Общее число сбитых БПЛА у города выросло до 29 с начала суток.
Подробностей о налетах мэр не сообщает — неизвестно, где беспилотники были сбиты. На местах падения обломков работают экстренные службы, написал мэр в Telegram. Информации о пострадавших нет.
В Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — они не принимают и не отправляют самолеты, сообщали в Росавиации. Меры действуют уже около четырех часов.