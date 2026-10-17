Politico: Anthropic предложила блокировать ИИ при риске массовой гибели людей

Законопроект позволяет правительству блокировать выпуск или использование моделей ИИ. Для этого экспертные группы должны будут доказать, что система может нанести ущерб на $1 млрд или создать риск «гибели или тяжелого травмирования более 50 человек». Угроза должна быть непосредственно связана с созданием или применением биологического оружия, выходом модели из-под контроля разработчика или кибератакой.