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Урал

«Единая Россия» и ЛДПР не смогли избрать глав фракций в свердловском заксобрании

14.10.2026, 00:12
Члены фракций «Единая Россия» и ЛДПР не стали утверждать глав своих объединений в законодательном собрании Свердловской области в рамках первого заседания нового созыва. Председатель мандатной комиссии Елена Трескова («Единая Россия») пояснила, что определиться с руководителями смогли всего три парламентские партии из пяти.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В частности, фракции возглавили:

  • КПРФ — депутат двух созывов Олег Гордеев. Он сменил бывшего вице-спикера Александра Ивачева, который по итогам выборов в сентябре избрался в Госдуму;

  • «Справедливая Россия» — депутат двух созывов, бывшая заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина. Она сменила вице-спикера Армена Карапетяна, который не смог принять участие в выборах в качестве кандидата от «Справедливой России» и переизбраться;

  • «Новые люди» — депутат двух созывов Рант Краев. Он возглавляет партию в региональном парламенте с возникновения в нем представительства «Новых людей» в 2021 году.

Спикер заксобрания, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков рассказал «Ъ-Урал», что сложности с избранием главы их фракции возникли из-за того, что занимающая соответствующий пост с 2011 года Елена Чечунова не смогла переизбраться в региональный парламент по списку партии. «С нами Елена Валерьевна была, сейчас ее нет, думаем, кто может возглавить фракцию, потому что это не простая работа»,— сказал он.
Координатор реготделения ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в прошлом созыве Александр Каптюг пояснил, что в партии ожидают решения по кандидатуре от центрального аппарата объединения. «В ближайшее время решим, пока идет обсуждение»,— добавил он.

По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. Впервые депутатами заксобрания стали 18 политиков из 50: 12 от «Единой России», по два — от ЛДПР и «Новых людей», по одному — от КПРФ и «Справедливой России».

На этом же заседании депутаты впервые за 15 лет избрали новым председателем Дмитрия Жукова — он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году. Заместителями господина Жукова утвердили шесть политиков от «Единой России» и одного от КПРФ, посты глав комитетов и комиссий получили 12 депутатов от партии власти и один от «Справедливой России».
Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев