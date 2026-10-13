«Единая Россия» и ЛДПР не смогли избрать глав фракций в свердловском заксобрании

По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. Впервые депутатами заксобрания стали 18 политиков из 50: 12 от «Единой России», по два — от ЛДПР и «Новых людей», по одному — от КПРФ и «Справедливой России».