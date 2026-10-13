В свердловском законодательном собрании сменился спикер впервые за 15 лет

На выборах в свердловское заксобрание 18-20 сентября проголосовали 1 587 003 избирателя (явка составила 47,82%). По итогам распределения мандатов между партсписками «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от партии власти с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.