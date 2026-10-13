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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Урал

В свердловском законодательном собрании сменился спикер впервые за 15 лет

Депутаты заксобрания Свердловской области избрали Дмитрия Жукова председателем

13.10.2026, 09:00
Депутаты заксобрания Свердловской области избрали руководителя исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрия Жукова на пост председателя представительного органа. Он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавила однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году.
Дмитрий Жуков
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Дмитрий Жуков

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Людмила Бабушкина
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Людмила Бабушкина

Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Единая Россия» стала единственной из пяти парламентских партий, которая выдвинула своего кандидата на пост спикера. Кандидатуру господина Жукова единогласно поддержали 48 депутатов от всех объединений, включая КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливую Россию».

Дмитрию Жукову 49 лет, он уроженец Серова (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы, с 2002 года работал главным юристом в компании «Курганская хлебная база», с 2004-го — начальником торгового отдела компании «Серов-птица», с 2005-го — директором компании «Автоцентр-Серов», в 2010-2014 годах — коммерческим директором компании «Птицефабрика Первоуральская».

Господин Жуков в 2004 и 2012 годах избирался в думу Серова, в 2013 году баллотировался в свердловское заксобрание по Серовскому одномандатному округу от «Справедливой России», однако набрал всего 5,1 тыс. голосов, уступив первое место единороссу Сергею Семеновых (10,8 тыс.). В 2015 году устроился общественным советником главы администрации Северного управленческого округа региона, в 2016-м стал представлять Серовский округ в областном заксобрании (избрался от «Единой России»). На выборах он набрал 19,7 тыс. голосов и обошел своего оппонента от «Справедливой России» Сергея Семеновых (10,5 тыс.). В 2019 году утвержден руководителем исполкома свердловского реготделения «Единой России», в 2021 году переизбрался в областной парламент (получил поддержку 25,6 тыс. человек), опередив своего конкурента из КПРФ Игоря Чудова (13,3 тыс.). В 2022 году получил пост первого вице-спикера, который стал вакантным после перехода Виктора Шептия в Совет федерации в качестве представителя губернатора.

На выборах в свердловское заксобрание 18-20 сентября проголосовали 1 587 003 избирателя (явка составила 47,82%). По итогам распределения мандатов между партсписками «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от партии власти с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.

«Единая Россия» увеличила фракцию в заксобрании с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.
Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев