Глава фракции ЕР и шесть депутатов не вошли в IX созыв свердловского заксобрания

Руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в законодательном собрании Свердловской области с 2011 года Елена Чечунова и шесть ее коллег по региональному парламенту не получили вакантные места в новом IX созыве по итогам распределения мандатов между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, следует из данных облизбиркома. Среди них пять политиков от «Единой России» и один от КПРФ, которые не смогли набрать необходимое количество голосов на выборах 18-20 сентября.

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Елена Чечунова с 1988 года преподавала в торгово-экономическом техникуме Нижнего Тагила, с 1989 работала в администрации города, возглавляла комитет мэрии по экономике и ценовой политике. В 2006-м избиралась депутатом областной думы заксобрания Свердловской области, в 2010-м была утверждена ее председателем и секретарем свердловского реготделения «Единой России». После объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году заняла посты вице-спикера заксобрания и руководителя партийной фракции. С 2016 года перестала быть заместителем председателя областного парламента, однако возглавила комитет заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Помимо госпожи Чечуновой депутатами от «Единой России» в новом созыве не смогли стать:

Депутат двух созывов от КПРФ, экс-советник президента РМК Игорь Аксенов (Асбестовская тергруппа партсписка ЕР);

(Асбестовская тергруппа партсписка ЕР); Депутат двух созывов, экс-глава Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо (Железнодорожная тергруппа);

(Железнодорожная тергруппа); Депутат одного созыва, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина ;

; Депутат одного созыва, бывший министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Михаил Копытов ;

; Депутат одного созыва, экс-директор компании «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых (Ленинская тергруппа Нижнего Тагила);

Среди членов фракции КПРФ не смог переизбраться только депутат одного созыва, бывший председатель совета директоров компании КГОК «Ванадий» (сейчас.— «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат») Габбас Даутов (Краноуральская тергруппа).

В целом, по итогам выборов, 29 мест из 50 в заксобрании заняли уже действующие депутаты регионального парламента: из них 23 мандата досталось политикам от «Единой России», по два — от КПРФ и «Новых людей», по одному — от ЛДПР и «Справедливой России».

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата. По данным избиркома, 135 политиков в одномандатных округах и 376 кандидатов в составе пяти партсписков по единому округу поддержали 1 587 003 избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партии власти досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым на три депутата, «Новые люди» — на два, ЛДПР — на одного. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось на четыре, справороссов — на два. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев