СР не стала выдвигать более половины депутатов партии в свердловское заксобрание
Действующие депутаты законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России» (СР) Армен Карапетян, Наталья Ибрагимова и Агарон Варданян не вошли в число 103 кандидатов, выдвинутых партией на выборы в региональный парламент по итогам конференции в Екатеринбурге. В разговоре с «Ъ-Урал» лидер свердловских справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов пояснил, что партийцы решили усилить работу организации за счет привлечения лидеров общественного мнения и активных политиков.
«Армен Эминович грамотный, опытный депутат, в трех созывах был, у меня нет претензий к нему. Наталье Ибрагимовой, которая работала с ним в команде, можно было работать и активнее»,— добавил господин Кузнецов.
Он подчеркнул, что их кандидатуры не стали предлагать для выдвижения как местные отделения СР, так и региональное. «Из всех депутатов фракции наибольшую активность создает Екатерина Есина во взаимодействии с региональным и местными отделениями. Она то и вошла в общеобластную часть партсписка»,— отметил Андрей Кузнецов.
По итогам партийной конференции делегаты включили в общеобластную часть партсписка СР помимо госпожи Есиной (утвердили на второе место) Андрея Кузнецова (занял первую позицию) и действующего участника СВО, офицера, помощника господина Кузнецова Максима Чирышева (третью). В целом по одномандатным округам от справороссов рассчитывают избраться 25 претендентов, в составе территориальных групп — 75 кандидатов.
Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб
Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая СР: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.
Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок СРЗП получил поддержку 229 678 человек (14,5%) и по числу голосов занял третье место, опередив ЛДПР (9,35%), «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).