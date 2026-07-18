СР не стала выдвигать более половины депутатов партии в свердловское заксобрание

Действующие депутаты законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России» (СР) Армен Карапетян, Наталья Ибрагимова и Агарон Варданян не вошли в число 103 кандидатов, выдвинутых партией на выборы в региональный парламент по итогам конференции в Екатеринбурге. В разговоре с «Ъ-Урал» лидер свердловских справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов пояснил, что партийцы решили усилить работу организации за счет привлечения лидеров общественного мнения и активных политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Армен Карапетян Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Наталья Ибрагимова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Агарон Варданян Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Армен Карапетян Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Наталья Ибрагимова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Агарон Варданян Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Армен Эминович грамотный, опытный депутат, в трех созывах был, у меня нет претензий к нему. Наталье Ибрагимовой, которая работала с ним в команде, можно было работать и активнее»,— добавил господин Кузнецов.

Он подчеркнул, что их кандидатуры не стали предлагать для выдвижения как местные отделения СР, так и региональное. «Из всех депутатов фракции наибольшую активность создает Екатерина Есина во взаимодействии с региональным и местными отделениями. Она то и вошла в общеобластную часть партсписка»,— отметил Андрей Кузнецов.

По итогам партийной конференции делегаты включили в общеобластную часть партсписка СР помимо госпожи Есиной (утвердили на второе место) Андрея Кузнецова (занял первую позицию) и действующего участника СВО, офицера, помощника господина Кузнецова Максима Чирышева (третью). В целом по одномандатным округам от справороссов рассчитывают избраться 25 претендентов, в составе территориальных групп — 75 кандидатов.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии, включая СР: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.