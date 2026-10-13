Главные новости за 13 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
13.10.2026, 19:50
Воронежскую гимнастку Ангелину Мельникову не готовы принять на чемпионате мира. Чемпионат будет проходить в Роттердаме с 17 по 25 октября. За пять дней до начала турнира российские спортсмены все еще не получили визы для въезда в Нидерланды.
В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали диверсионно-террористическую акцию СБУ, в ходе которой планировалось поразить беспилотниками ближнего радиуса действия военный аэродром «Балтимор». Задержана гражданка РФ, завербованная на территории Украины в 2022 году.
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев утвердил новую структуру правительства и перераспределил обязанности между его членами. Ключевым изменением стало появление должности первого заместителя губернатора — председателя правительства. Ранее облправительство возглавлял сам губернатор.
Липецкая область вошла в двадцатку регионов федерального ЭКГ-рейтинга RAEX. Ей присвоили 11–16-е место с 52 рейтинговыми баллами. Другие регионы Черноземья не попали в двадцатку.
В Курской области за сутки в результате ударов ВСУ пострадали пять человек. На автодороге между поселком Коммунар и селом Белица Беловского района были ранены фельдшер, врач и водитель машины скорой помощи. Также на дороге между селом Долгие Буды и хутором Чернецкий пострадали 37-летняя женщина и ее десятилетняя дочь.
Ковчег с частицами мощей 50 святых доставят в Казанский храм Орла. В субботу, 17 октября, исполнится пять лет со дня освящения Казанского храма города. Святыня останется там на постоянной основе.
Аграрии Тамбовской области в этом году планируют заложить 300 га садов. Основная часть площади, составляющая 224 га, отведена под молодые сады интенсивного типа. Оставшиеся земли распределят между плодовыми и ягодными питомниками и многолетними кустарниковыми ягодными культурами.