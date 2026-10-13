Воронежскую гимнастку Ангелину Мельникову не готовы принять на чемпионате мира
13.10.2026, 13:44
Олимпийская чемпионка из Воронежа Ангелина Мельникова 13 октября опубликовала в своем Telegram-канале сообщение главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Дмитрия Андреева о том, что российской стороне предложили приехать на чемпионат мира в Роттердаме без трех спортсменок — самой Мельниковой, а также многократной чемпионки России Анны Калмыковой и чемпионки Олимпийских игр в Токио Виктории Листуновой.
Чемпионат мира будет проходить в Роттердаме с 17 по 25 октября. За пять дней до начала турнира российские спортсмены все еще не получили визы для въезда в Нидерланды.
«Мы получили документ с несколькими именами, и там было сказано: “Мы не примем этих людей”. Вот как это было. Они сказали: “Приезжайте, но без этих людей”. И эти люди из списка были Мельникова, Калмыкова и Листунова»,— говорится в сообщении господина Андреева.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ангелина Мельникова столкнулась с проблемами при получении визы для поездки на чемпионат Европы в Загребе. Хорватская сторона отказала во въезде девяти из 65 членов российской делегации, включая Мельникову, Листунову и Калмыкову. Позднее решение было пересмотрено.