Воронежскую гимнастку Ангелину Мельникову не готовы принять на чемпионате мира

«Мы получили документ с несколькими именами, и там было сказано: “Мы не примем этих людей”. Вот как это было. Они сказали: “Приезжайте, но без этих людей”. И эти люди из списка были Мельникова, Калмыкова и Листунова»,— говорится в сообщении господина Андреева.