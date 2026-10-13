Губернатор Белгородской области утвердил новую структуру облправительства
13.10.2026, 12:49
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев утвердил новую структуру правительства и перераспределил обязанности между его членами. Ключевым изменением стало появление должности первого заместителя губернатора — председателя правительства. Ранее облправительство возглавлял сам губернатор.
В новой структуре помимо первого зама будут заместитель губернатора по внутренней политике, два заместителя губернатора, первый заместитель председателя правительства, шесть заместителей председателя правительства и заместитель председателя — министр финансов и бюджетной политики.
Как рассказал господин Шуваев в своем Telegram-канале, также утверждена новая схема регионального государственного управления и изменен статус руководителей отдельных ведомств: «Министерство образования, министерство цифрового развития и министерство по делам молодежи возглавят министры области, а министерство финансов и бюджетной политики — заместитель председателя правительства — министр».
Изменения вступят в силу с пятницы, 16 октября.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», на выборах, которые проходили с 18 по 20 сентября 2026 года, Александр Шуваев («Единая Россия») победил с 65,97% голосов. Церемония его вступления в должность состоялась 2 октября. По ее итогам господин Шуваев заявил, что около 90% состава регионального правительства останется прежним.