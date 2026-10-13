Ковчег с частицами мощей 50 святых доставят в Казанский храм Орла

В субботу, 17 октября, исполнится пять лет со дня освящения Казанского храма города Орла. К этому дню в храм будет доставлен ковчег с частицами мощей 50 угодников Божиих. Святыня останется там на постоянной основе, сообщили в пресс-службе Орловской епархии.