Ковчег с частицами мощей 50 святых доставят в Казанский храм Орла
13.10.2026, 10:50
В субботу, 17 октября, исполнится пять лет со дня освящения Казанского храма города Орла. К этому дню в храм будет доставлен ковчег с частицами мощей 50 угодников Божиих. Святыня останется там на постоянной основе, сообщили в пресс-службе Орловской епархии.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон 17 октября совершит в Казанском храме литургию. Праздничное архиерейское богослужение запланировано на 8:00.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в минувшие выходные в Благовещенский кафедральный собор Воронежа привнесли ковчег с частицей покрова Пресвятой Богородицы из Кафедрального собора Шартрской Богоматери (Шартр, Франция). Планируется, что сегодня его также доставят в воронежский Дворец творчества детей и молодежи, где с 13 по 18 октября проходит духовно-просветительский форум.