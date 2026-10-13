ФСБ: предотвращен теракт на воронежском военном аэродроме «Балтимор»
По аэродрому хотели ударить беспилотниками ближнего радиуса действия
13.10.2026, 12:05
В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали диверсионно-террористическую акцию СБУ, в ходе которой планировалось поразить беспилотниками ближнего радиуса действия военный аэродром «Балтимор». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ) 13 октября. Задержана гражданка РФ, завербованная на территории Украины в 2022 году.
По данным ФСБ, завербованная украинскими спецслужбами женщина, действуя по заданию куратора, прибыла в Воронеж и арендовала гараж, который хотела использовать в качестве площадки для сборки и запуска БПЛА. Ее целью было «разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетного парка и личного состава военного аэродрома». Задержанная забрала из тайников и доставила в гараж девять комплектов беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
На каждом БПЛА использовались средства контроля и управления, а также «взрывчатое вещество иностранного производства» массой около 500 г.
«После их перевода в боевое положение дальнейшее управление беспилотниками должно было осуществляться операторами с территории Украины»,— уточнили в ЦОС ФСБ.
По информации ведомства, оперативникам «удалось своевременно задержать пособницу украинских спецслужб и предотвратить диверсию на стадии ее подготовки, а также локализовать возможные последствия от преступной деятельности киевского режима в отношении военного объекта». Задержанная отправлена под стражу.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что ФСБ задержала 55-летнего жителя Тамбова, которого подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, тамбовчанин через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и согласился подорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.