ФСБ: предотвращен теракт на воронежском военном аэродроме «Балтимор»

По данным ФСБ, завербованная украинскими спецслужбами женщина, действуя по заданию куратора, прибыла в Воронеж и арендовала гараж, который хотела использовать в качестве площадки для сборки и запуска БПЛА. Ее целью было «разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетного парка и личного состава военного аэродрома». Задержанная забрала из тайников и доставила в гараж девять комплектов беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.