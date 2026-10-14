Стартапы — дело молодых

Большая часть клиентов, так получилось, ребята из автомобильного бизнеса, взрослые дядьки, 40-50 лет. Но с дискриминацией по возрастному признаку я столкнулась один раз, когда человек сказал, что ему все очень нравится, но кажется, что я не могу ничего понимать. А сейчас уже люди стали к этому более снисходительно относиться».