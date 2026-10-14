Стартапы — дело молодых
Какой бизнес чаще всего открывают предприниматели моложе 30 лет
Рекламный бизнес самый популярный у начинающих предпринимателей. Каждый третий игрок в этой сфере — зумер, пишет Forbes со ссылкой на Точка-банк. На втором месте — онлайн-торговля. На нее приходится 20% компаний, созданных бизнесменами, которым нет 30. Далее следуют стартапы в сфере допобразования, торговли продуктами, табаком и смартфонами, а также студии звукозаписи и IT-фирмы. Почему зумеры ударились в бизнес?
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“Ъ FM” провел собственное исследование и выяснил, что большинство молодых предпринимателей начинали свой бизнес еще в школе. Высшего образования многие при этом не получили, всё ограничилось профильными курсами. Деньги на запуск новички брали в кредит.
Впрочем, отсутствие опыта и юный возраст работе никак не мешает, говорит 23-летняя основательница маркетингового агентства ZAP SMM Арина Проданова:
«Мы занимаемся продвижением личных брендов и коммерческих проектов. Открыла бизнес я три года назад, сразу, как мне исполнилось 20. До этого я попала в агентство в наем. Но мне стало там тесно. Я, по сути, скопировала их модель и пошла открывать свое агентство.
Большая часть клиентов, так получилось, ребята из автомобильного бизнеса, взрослые дядьки, 40-50 лет. Но с дискриминацией по возрастному признаку я столкнулась один раз, когда человек сказал, что ему все очень нравится, но кажется, что я не могу ничего понимать. А сейчас уже люди стали к этому более снисходительно относиться».
Каждый пятый начинающий предприниматель считает, что стартовать лучше с готового бизнеса, отмечает Forbes. Четверть респондентов предпочитают развиваться с нуля, а треть назвали лучшим выбором покупку франшизы. Именно так и поступил сооснователь сети ресторанов Up Sushi Евгений Баканов. За семь лет он смог вырастить собственную сеть из 55 точек с выручкой в 2,5 млрд руб.:
«До бизнеса я 10 лет профессионально спортом занимался. Потом принял решение из него уйти, понятно, что остались большие амбиции, хотелось запустить свой бизнес. Опыта не было, и поэтому я поехал на выставку франшиз. Так и начался мой предпринимательский путь.
У меня было ограниченное количество ресурсов. Доставка суши в 2017 году была в тренде. Кроме того, это понятный продукт, и инвестиций у меня хватало на этот бизнес. Буквально через год с небольшим начал свой проект, и в конце 2019-го открылся первый ресторан. Начал вообще вдаваться в детали.
Первый десяток ресторанов открывался на кредит. Не было у меня никаких наставников, инвесторов, образования не получал».
Среди главных проблем на старте — поиск надежного делового партнера. Сейчас на рынке появились приложения, которые оценивают совместимость членов команды. Цифровизация деловой психологии — полезный процесс, признают предприниматели.
Подобный проект разрабатывал еще в школе 17-летний Павел Арих. Сейчас, по его словам, у него уже несколько бизнесов, которые приходится совмещать с уроками:
«Из того проекта, который я реализовывал в школе, не вырос бизнес, на котором я бы зарабатывал, но получилось довольно хорошее IT-решение, приложение, которое сейчас пользуется популярностью. Я почувствовал, что этим горю, и затем последовали такие решения, как создание планеров. Мы придумываем сейчас ежедневники и продаем их.
У меня миллион этих проектов. Я считаю, что только методом проб и ошибок, невероятным количеством усилий и попыток ты можешь найти собственное дело, в котором захочешь развиваться. Есть драйв, когда у меня куча незакрытых дел, и я должен просто решить эти вопросы».
Сейчас в России, по данным Точка-банка, больше 8 млн действующих индивидуальных предпринимателей и компаний. Каждый седьмой бизнес основали зумеры, которым от 18 до 29 лет. Обороты компаний самых молодых предпринимателей, как правило, на 15% ниже, чем в других возрастных категориях. Наиболее успешные занимаются продажей продуктов и сигарет. А самые большие заработки оказались у детей «Перестройки» — миллениалов.