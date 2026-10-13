Пять человек пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Курской области

В Курской области за прошедшие сутки в результате ударов ВСУ пострадали пять человек. На автодороге между поселком Коммунар и селом Белица Беловского района были ранены фельдшер, врач и водитель машины скорой помощи. Также на дороге между селом Долгие Буды и хутором Чернецкий пострадали 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Об этом 13 октября рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.