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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Пять человек пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Курской области

13.10.2026, 09:33
В Курской области за прошедшие сутки в результате ударов ВСУ пострадали пять человек. На автодороге между поселком Коммунар и селом Белица Беловского района были ранены фельдшер, врач и водитель машины скорой помощи. Также на дороге между селом Долгие Буды и хутором Чернецкий пострадали 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Об этом 13 октября рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Как сообщал «Ъ-Черноземье», врач, фельдшер и водитель реанимобиля были доставлены в Курскую областную больницу. Фельдшер получил слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча и правого предплечья. У 65-летнего врача — акубаротравма.

  • Осколочные ранения правого предплечья и ног получила 37-летняя женщина. У ее дочери — также осколочные ранения ног.

По данным главы региона, в период с 9:00 понедельника, 12 октября, до 9:00 вторника на территории Курской области сбили 218 беспилотников различных типов. Артиллерия 44 раза ударила по отселенным районам. С беспилотников десять раз сбросили взрывные устройства. Зафиксированы следующие повреждения и разрушения:

  • в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждена кровля административного здания АО «Фатежское ДРСУ». В деревне Ярославка сгорело 130 га пшеницы;

  • в селе Лошаковка Беловского района поврежден автомобиль;

  • в селе Никипеловка Кореневского района повреждены кровля, остекление и фасад дома;

  • в селе Верхняя Ольшанка Пристенского района на территории ОП «Пристень» АПХ «Мираторг» повреждены три автомобиля.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ 137 раз ударили по территории Белгородской области. От атак беспилотников погибли двое мужчин. Ранены шестнадцать человек

Денис Данилов