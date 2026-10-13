Пять человек пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Курской области
Как сообщал «Ъ-Черноземье», врач, фельдшер и водитель реанимобиля были доставлены в Курскую областную больницу. Фельдшер получил слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча и правого предплечья. У 65-летнего врача — акубаротравма.
Осколочные ранения правого предплечья и ног получила 37-летняя женщина. У ее дочери — также осколочные ранения ног.
в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждена кровля административного здания АО «Фатежское ДРСУ». В деревне Ярославка сгорело 130 га пшеницы;
в селе Лошаковка Беловского района поврежден автомобиль;
в селе Никипеловка Кореневского района повреждены кровля, остекление и фасад дома;
в селе Верхняя Ольшанка Пристенского района на территории ОП «Пристень» АПХ «Мираторг» повреждены три автомобиля.