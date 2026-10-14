В регионах открыты для движения новые участки автодорог

В Крыму движение открыли по обходу Алушты протяженностью 7,8 км. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Трасса сопряжена с федеральной дорогой «Таврида». Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что к 2030 году за счет строительства еще одного участка через Ангарский перевал трасса к южному берегу Крыма будет полностью реконструирована.