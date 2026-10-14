В регионах открыты для движения новые участки автодорог
В Ленинградской, Оренбургской областях, Республике Крым и Краснодарском крае 14 октября после строительства и реконструкции открыты участки новых дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Церемония прошла в ходе специализированной выставки «Дорога-2026» в Краснодаре с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, министра транспорта Андрея Никитина, главы Росавтодора Романа Новикова и глав субъектов федерации.
В Крыму движение открыли по обходу Алушты протяженностью 7,8 км. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Трасса сопряжена с федеральной дорогой «Таврида». Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что к 2030 году за счет строительства еще одного участка через Ангарский перевал трасса к южному берегу Крыма будет полностью реконструирована.
В Ленинградской области запущены участки трасс А-181 «Скандинавия» и Р-23, которые были расширены до шести и четырех полос с установкой разделителей потоков. «Модернизация загруженной транспортной артерии повысила доступность населенных пунктов Ленинградской области, сократила время в пути, обеспечила больший комфорт перевозок, а также повысила безопасность дорожного движения»,— сообщили в правительстве.
В Оренбургской области в режим четырех полос перевели федеральную автодорогу М-5 «Урал» на подъезде к столице региона. Эта трасса входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай. Но маршрут также востребован и у местных жителей, которые направляются в областной центр и обратно, отметили в Росавтодоре. В Краснодарском крае после ремонта открыли 19-километровый участок дороги станица Выселки — станица Кирпильская.