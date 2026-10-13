Липецкая область вошла в двадцатку регионов федерального ЭКГ-рейтинга RAEX
13.10.2026, 19:28
В топ-20 российских регионов по достижению национальных целей устойчивого развития в 2026 году вошла Липецкая область. Ей присвоили 11–16-е место с 52 рейтинговыми баллами. Это следует из опубликованного рейтинга агентства RAEX.
Другие регионы Черноземья не попали в двадцатку. Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан и Тюменская область. Авторы исследования отмечают, что успех данных регионов связан с улучшением оценки основных компонентов ЭКГ-рейтингов местных компаний и повышением экологических показателей.
Рейтинг был подготовлен агентством RAEX при поддержке Института демографической политики имени Менделеева. Анализировались 82 субъекта РФ, за исключением городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а также четырех новых регионов. В составлении списка использовались данные Росстата, Минфина и ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия. Оценивались три ключевых параметра: экология, кадры и государство.
В ЭКГ-рейтинге Центрального федерального округа Липецкая область заняла второе-третье место с 52 баллами. Курская область расположилась на пятом-седьмом месте (49 баллов), Белгородская — на восьмом-девятом (48 баллов), Воронежская и Тамбовская — на 10–11-м местах (по 47 баллов). Орловская область заняла 12–14-е место с 45 баллами. Лидером регионального рейтинга стала Смоленская область (53 балла), а антилидером — Ивановская (35 баллов).
«Липецкой области удалось совместить достаточно динамичное социальное развитие с повышением уровня госуправления»,— отметили авторы рейтинга .
Они добавили, что регион, опираясь на представленность предприятий крупного бизнеса, «реализует свой потенциал для наращивания инвестиционной активности и располагает преимуществами для поддержания устойчивого материального положения населения». Также Липецкая область входит в десятку субъектов РФ с минимальным уровнем младенческой смертности.