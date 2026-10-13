Липецкая область вошла в двадцатку регионов федерального ЭКГ-рейтинга RAEX

Рейтинг был подготовлен агентством RAEX при поддержке Института демографической политики имени Менделеева. Анализировались 82 субъекта РФ, за исключением городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а также четырех новых регионов. В составлении списка использовались данные Росстата, Минфина и ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия. Оценивались три ключевых параметра: экология, кадры и государство.