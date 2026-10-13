Аграрии Тамбовской области в этом году планируют заложить 300 га садов

В облправительстве пояснили, что посадочные работы уже стартовали в весенний период и продолжаются осенью в Мичуринском, Мордовском и Рассказовском округах. В ближайшее время к процессу присоединятся аграрии Первомайского округа. Наибольший объем работ запланирован именно в этом муниципалитете, где планируется высадить 124 га яблоневых и ягодных насаждений, а также создать питомники.