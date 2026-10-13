Аграрии Тамбовской области в этом году планируют заложить 300 га садов
Тамбовские аграрии в 2026г планируют заложить более 300 га садов
13.10.2026, 16:52
В 2026 году в Тамбовской области намерены заложить 309 га садовых насаждений. Об этом сообщили в правительстве региона.
Основная часть площади, составляющая 224 га, отведена под молодые сады интенсивного типа. Оставшиеся 85 га распределят между плодовыми и ягодными питомниками (55 га) и многолетними кустарниковыми ягодными культурами, такими как арония, малина и смородина (30 га).
В облправительстве пояснили, что посадочные работы уже стартовали в весенний период и продолжаются осенью в Мичуринском, Мордовском и Рассказовском округах. В ближайшее время к процессу присоединятся аграрии Первомайского округа. Наибольший объем работ запланирован именно в этом муниципалитете, где планируется высадить 124 га яблоневых и ягодных насаждений, а также создать питомники.
По данным облправительства, общая площадь садов в регионе составляет 6,3 тыс. га, из которых около 5 тыс. га находятся в плодоносящем состоянии. В 2025 году аграрии заложили 282 га новых насаждений, часть из которых также относилась к интенсивному типу. Лидерами по площади яблоневых садов остаются Мичуринский округ (748 га), Первомайский (394 га) и Петровский (320 га). В отрасли задействовано более 60 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», аграрии Тамбовской области вложат 200 млн руб. в развитие зерносушильных комплексов. Параллельно сельхозпроизводители обновляют машинный парк и осваивают новые агротехнологии: на приобретение техники уже выделено 28,6 млн руб.