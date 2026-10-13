Макроэкономика ожиданий

Принимая решения о покупках, сбережениях и инвестициях, люди и компании учитывают будущие условия финансирования. Поэтому значение имеет не только сегодняшняя ставка, но и вся ее ожидаемая траектория, а также ожидания инфляции. Вудфорд дал систематическое теоретическое обоснование коммуникации как инструмента ДКП. Объясняя свои цели, прогнозы и логику решений, центральный банк влияет на ожидания. Это меняет долгосрочные ставки, цены активов и решения о расходах уже сегодня.