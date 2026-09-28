Исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга стал Рустам Галямов

Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов стал исполняющим обязанности мэра после отставки Алексея Орлова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В администрации Екатеринбурга Рустам Галямов работает с 2021 года. Сначала он занимал должность вице-мэра по строительству. С декабря 2023 года в его ведении также находился транспорт, а с апреля 2025 года — благоустройство общественных территорий и ремонт дорог. В феврале 2026 года он был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга.

Ранее господин Галямов работал заместителем министра строительства Свердловской области. До этого возглавлял казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) «Управление капитального строительства», являлся вице-президентом Федерации бокса Югры. В 2010 году он работал начальником производственно-технического отдела службы заказчика управы Ленинского округа Тюмени.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области, куда он был избран депутатом. Он возглавлял Екатеринбург с февраля 2021 года. В 2026 году был переизбран гордумой на второй срок. В администрации Екатеринбурга подтвердили отставку господина Орлова. Там уточнили, что сейчас он находится в отпуске.

Полина Бабинцева