Блогера-иноагента Майкла Наки заочно приговорили к 14 годам колонии
13.10.2026, 10:45
Блогера Майкла Наки (внесен в реестр иноагентов) признали виновным в призывах к деятельности против безопасности России. В 2023 году его уже заочно осудили на 11 лет за распространение фейков о российской армии. По совокупности преступлений Басманный суд Москвы назначил ему 14 лет лишения свободы, сообщает столичная прокуратура.
По версии следствия, в мае 2024 года блогер разместил на YouTube-канале публикацию, «содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». По решению суда ему также на пять лет запретили администрировать сайты в интернете. В ведомстве напомнили, что Майкл Наки (иноагент) объявлен в розыск.