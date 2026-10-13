Блогера-иноагента Майкла Наки заочно приговорили к 14 годам колонии

По версии следствия, в мае 2024 года блогер разместил на YouTube-канале публикацию, «содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». По решению суда ему также на пять лет запретили администрировать сайты в интернете. В ведомстве напомнили, что Майкл Наки (иноагент) объявлен в розыск.