Марсоход Perseverance установил рекорд по дальности поездок за пределами Земли
13.10.2026, 11:09
Американское космическое агентство NASA сообщило, что роботизированный марсоход Perseverance с момента прибытия на Марс в 2021 году преодолел 45,2 км. Таким образом он побил предыдущий рекорд марсохода Opportunity, проехавшего с 2004 по 2018 год 45,16 км.
В Лаборатории реактивного движения NASA подтвердили, что инженерное оборудование и приборы Perseverance находятся в отличном состоянии, а все резервные системы по-прежнему доступны. Недавняя оценка показала, что они способны работать как минимум до 2030-х годов.
Успех миссии во многом обеспечивается системой автономной навигации. Около 90% поездок совершаются без вмешательства человека. Марсоход делает стереоснимки, строит 3D-карту и выбирает безопасный маршрут, что отличает его от предыдущих аппаратов, которым приходилось останавливаться для «размышления».
В настоящее время Perseverance исследует кратер Езеро, который, как считается, миллиарды лет назад был заполнен водой. Самым значительным достижением марсохода на данный момент стало обнаружение признаков древней микробной жизни. Однако программы по отправке собранных им образов пока приостановлены из-за высокой стоимости.