Haberturk: в Анкаре задержали 25 человек, включая двух заместителей мэра

По местам жительства задержанных проведены обыски. Также выдан ордер на их арест. Ранее в муниципалитете Этимесгут началось расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при муниципальных закупках и тендерах. Следователи проверяли руководство муниципалитета на возможные махинации при заключении контрактов, изготовление поддельных документов и получение незаконного преимущества в строительных объектах.