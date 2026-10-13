Haberturk: в Анкаре задержали 25 человек, включая двух заместителей мэра
13.10.2026, 10:43
Турецкие правоохранительные органы провели операцию в муниципалитете Этимесгут в Анкаре. Задержаны 25 человек, среди них — два заместителя мэра, сообщает телеканал Haberturk.
По местам жительства задержанных проведены обыски. Также выдан ордер на их арест. Ранее в муниципалитете Этимесгут началось расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при муниципальных закупках и тендерах. Следователи проверяли руководство муниципалитета на возможные махинации при заключении контрактов, изготовление поддельных документов и получение незаконного преимущества в строительных объектах.
В июле прошлого года во время аналогичной операции задержали 10 человек, включая мэра Этимесгута Эрдаля Бешикчиоглу и его заместителей.