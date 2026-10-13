Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №189

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
МирКонфликты

Армия России ударила по объектам ВПК и логистическим центрам на Украине

13.10.2026, 10:53
Российские военнослужащие ночью 13 октября нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам логистической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также атаке российских войск подверглись объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины и морские суда, которые, по данным ведомства, перевозили грузы военного назначения. При ударе задействованы оружие наземного базирования и беспилотники.
Карты специальной военной операции на Украине
Минобороны
Последние новости о военной операции на Украине
Украина