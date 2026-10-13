Армия России ударила по объектам ВПК и логистическим центрам на Украине
13.10.2026, 10:53
Российские военнослужащие ночью 13 октября нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам логистической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также атаке российских войск подверглись объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины и морские суда, которые, по данным ведомства, перевозили грузы военного назначения. При ударе задействованы оружие наземного базирования и беспилотники.