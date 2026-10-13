Голы Шабанова и Юрова помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ
13.10.2026, 11:05
«Миннесота Уайлд» на своем льду победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.
У хозяев голы забили Мэтт Болди, Максим Шабанов, Данила Юров и Йоэль Эрикссон Эк, которому ассистировал Кирилл Капризов. У гостей отметились Расмус Андерссон и Вильям Карлссон.
«Миннесота» с девятью очками после шести игр возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Вегас» с десятью баллами по итогам семи матчей лидирует в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня «Буффало Сейбрс» дома обыграл «Флорида Пантерс» со счетом 5:3. «Оттава Сенаторс» в гостях оказался сильнее «Нью-Джерси Девилс» — 4:1. Автором единственной шайбы в составе проигравших стал Арсений Грицюк, забивший первый гол со старта сезона.