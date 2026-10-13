Голы Шабанова и Юрова помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ

В других матчах дня «Буффало Сейбрс» дома обыграл «Флорида Пантерс» со счетом 5:3. «Оттава Сенаторс» в гостях оказался сильнее «Нью-Джерси Девилс» — 4:1. Автором единственной шайбы в составе проигравших стал Арсений Грицюк, забивший первый гол со старта сезона.