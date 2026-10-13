Минобороны России сообщило об ударе по сухогрузу в Бугском Лимане
13.10.2026, 11:05
Российские вооруженные силы за ночь поразили предприятие, на котором занимались сборкой дронов и ракет в Киеве, сообщило Минобороны России. Также был атакован сухогруз с военными грузами.
Удары нанесли оружием наземного базирования и беспилотниками, уточнили в министерстве. По его данным, были поражены:
- в Киеве — цех предприятия «Палп Милл Принт», на котором производили ракеты и беспилотники, и локомотивное депо «Дарница»;
- в Николаевской области — логистический центр «Новая почта» в Терновке и склад дронов в Мешково-Погорелово;
- в Бугском Лимане — сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения
Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается об ударах по территории Украины и ее судам. В частности, 11 октября был поражен сухогруз в порту Черноморск, 12 октября — в порту Одессы.