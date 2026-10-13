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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
ИндустрииСельское хозяйство

В России в 2025 году произвели на 70% больше зерна, чем употребили

Росстат: производство зерна на 70% превысило уровень потребления в 2025 году

13.10.2026, 11:04
В 2025 году производство зерна в России превысило уровень внутреннего потребления на 72,7%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
В 47 регионах России уровень самообеспечения зерном превысил 100%. Наивысшие показатели зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае, где он составил 465,9% и 419,6% соответственно. При расчетах Росстат не учитывал данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также по Запорожской и Херсонской областям.
По данным Минсельхоза, в 2025 году в России собрали третий в истории урожай. Российским аграриям удалось обновить рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.
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