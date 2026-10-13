В России в 2025 году произвели на 70% больше зерна, чем употребили

В 47 регионах России уровень самообеспечения зерном превысил 100%. Наивысшие показатели зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае, где он составил 465,9% и 419,6% соответственно. При расчетах Росстат не учитывал данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также по Запорожской и Херсонской областям.