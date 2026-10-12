Главные новости к утру 12 октября
Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву в октябре
12.10.2026, 07:05
Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву в октябре. Новые даты визита не будут согласованы, пока не решится вопрос о готовности Украины и ЕС согласовать единое предложение для Москвы, пишет Axios.
Россия пока не согласилась на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие, пишет Axios. Оно предполагает взаимный отказ России и Украины от атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с возможностью расширения на электростанции и энергосети.
Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она не уточнила конкретную сумму и источники финансирования.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. По его словам, с 2022 года европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, так как не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Группа из шести сенаторов США обвинила президента Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Россией. Законодатели подчеркнули, что США не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия против Украины.
Главнокомандующий объединенными силами в Европе генерал Алексус Гринкевич представит «Теорию победы». Речь идет о стратегии, которая должна подготовить блок к возможному масштабному вооруженному конфликту и наращиванию промышленного и военного потенциала.
Более 25 следовавших в Москву самолетов были перенаправлены в другие города из-за ограничений в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Ограничения на обслуживаение авиарейсов действовали около 1,5 часа вечером 11 октября.
Движение поездов на мосту Полужье — Выгоничи Брянской области было восстановлено после удара БПЛА. Атака дронов самолетного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе произошла ночью 10 октября.
В пресс-службе «Яндекс Пэй» заявили, что все записи о счетах клиентов после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире не повреждены. Сами деньги не хранятся в дата-центре, пояснили там. После удара часть пользователей по-прежнему не может воспользоваться приложением.
Йеменские хуситы нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Эд-Даммаме. Погиб один человек.