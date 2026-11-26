В Москве простились с главредом журнала «Знамя» Сергеем Чуприниным
В Центральном доме литераторов в Москве состоялась церемония прощания с литературным критиком, историком литературы, главным редактором журнала «Знамя» Сергеем Чуприниным.
Церемония началась в 11:00 мск. В 13:00 прошло отпевание в храме святой мученицы Татианы. На мероприятие пришли родные, друзья и коллеги Сергея Чупринина. Среди участников церемонии — писатели Денис Драгунский и Леонид Юзефович, а также председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей Борис Куприянов.
Сергей Чупринин умер 23 ноября в возрасте 78 лет. Он занимал пост главного редактора журнала «Знамя» с 1993 года. Он автор книг по истории литературы, в том числе «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» и «Оттепель: Действующие лица». В 2008 году был удостоен ордена Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и журналистики. Входил в состав жюри литературных премий, среди которых «Поэт», «Русский Букер» и премия Александра Солженицына.