Церемония началась в 11:00 мск. В 13:00 прошло отпевание в храме святой мученицы Татианы. На мероприятие пришли родные, друзья и коллеги Сергея Чупринина. Среди участников церемонии — писатели Денис Драгунский и Леонид Юзефович, а также председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей Борис Куприянов.