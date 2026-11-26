Принятые в июле поправки предусматривают два вида добанкротной санации бизнеса: адресную (с одним или несколькими кредиторами) и комплексную (с участием неаффилированных с должником кредиторов, на которых приходится более 50% совокупных требований независимых кредиторов без учета налоговых обязательств). Последняя будет доступна компаниям с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд руб. и позволит кредиторам большинством голосов принять решение о заключении соглашения о комплексной санации.