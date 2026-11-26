Госдума в I чтении приняла проект об ускорении механизма добанкротной санации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ускорение вступления в силу новых правил добанкротной санации. Это следует из карточки законопроекта. Механизм предусматривает комплекс мер по восстановлению платежеспособности должника и урегулированию долгов до возбуждения дела о банкротстве.
Закон о комплексном регулировании института банкротства был одобрен Госдумой в июле 2026 года. По словам авторов, инициатива нацелена на повышение шансов должников на восстановление платежеспособности. Документ вступает в силу 27 июля 2027 года. Принятый в первом чтении законопроект предлагает передвинуть эту дату на 1 января 2027 года.
«Соглашение о санации может включать в себя различные меры — такие, как отсрочка, рассрочка обязательств, новация долга в ценную бумагу, в том числе в акции должника, дисконтирование долга, погашение долга имуществом должника и так далее»,— пояснил один из инициаторов поправок, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (цитата по ТАСС).
Принятые в июле поправки предусматривают два вида добанкротной санации бизнеса: адресную (с одним или несколькими кредиторами) и комплексную (с участием неаффилированных с должником кредиторов, на которых приходится более 50% совокупных требований независимых кредиторов без учета налоговых обязательств). Последняя будет доступна компаниям с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд руб. и позволит кредиторам большинством голосов принять решение о заключении соглашения о комплексной санации.