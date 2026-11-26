Водитель проигнорировал все обозначения и врезался в сотрудников полиции. Как уточнили в СКР, мужчина был трезв. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С учетом состояния здоровья обвиняемого поместили под домашний арест.