В Брянской области 64-летний водитель врезался в группу полицейских
В Брянской области 64-летний водитель «Лады Гранты» врезался в сотрудников правоохранительных органов, которые оформляли ДТП, произошедшее часами ранее. Один сотрудник погиб на месте, другой госпитализирован, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.
Инцидент произошел вечером 23 ноября на автодороге М-3 «Украина» в Навлинском районе Брянской области. По данным СКР, за два часа до столкновения на этом же участке дороги произошло смертельное ДТП. Место было обозначено патрульными машинами. Движение регулировали струдники ДПС в светоотражающей одежде.
Водитель проигнорировал все обозначения и врезался в сотрудников полиции. Как уточнили в СКР, мужчина был трезв. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С учетом состояния здоровья обвиняемого поместили под домашний арест.