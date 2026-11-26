Подтверждение по поводу смерти двух ливийских военнослужащих появилось в тот день, когда делегация ЛНА во главе с Халифой Хафтаром совершила визит в Турцию — страну, которая в прошлом выстраивала свою политику в Ливии вокруг поддержки западно-ливийских властей, однако сейчас поддерживает сбалансированные отношения со всеми сторонами продолжающегося гражданского конфликта. При этом ситуация вокруг удара по Бенгази, куда в последнее время заходят турецкие как военные, так и гражданские суда, наверняка обсуждалась в ходе переговоров.