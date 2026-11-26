Диверсанты попадут под Ливию
В Бенгази пообещали ответить на украинскую атаку
Ливийская национальная армия (ЛНА), контролирующая восточную часть расколотой страны, пообещала ответить на взрыв в порту Бенгази, который произошел 22 ноября в результате удара украинских безэкипажных катеров. Угроза прозвучала после того, как скончались двое ливийских военных, получивших тяжелые ранения в результате атаки. Как подчеркнул генштаб ЛНА, акция возмездия будет предпринята «в надлежащее время».
О том, что двое ливийских военных, пострадавших в результате взрыва в Бенгази, скончались, сообщил 25 ноября в соцсети X заместитель командующего ЛНА Саддам Хафтар. В своем заявлении военачальник, который приходится сыном главе ЛНА Халифе Хафтару, дал понять, что «кровь мучеников» вопиет о мщении.
Восточно-ливийские власти, как подчеркнул Саддам Хафтар, не будут «проявлять снисхождения» по отношению к организаторам атаки в порту Бенгази и не пойдут на компромисс в том, что касается суверенитета страны и безопасности ее граждан.
С такой же угрозой выступил генштаб ЛНА, который пообещал ответить на обстрел порта «в надлежащее время и в надлежащем месте, а также надлежащими средствами». Впрочем, остается непонятным, кому именно адресованы эти угрозы — украинскому руководству, официально взявшему на себя ответственность за диверсию, или властям Западной Ливии, которая выступает конкурентом ЛНА в борьбе за контроль над страной и на территории которой, согласно некоторым данным, и была дислоцирована группа украинских военных, организовавших атаку 22 ноября.
Удар по порту Бенгази был нанесен группой безэкипажных катеров. Как заявило политическое крыло восточно-ливийского правительства, в результате нападения был поражен российский корвет «Меркурий», зашедший в порт для дозаправки и пополнения запасов. В тот же день под удар попал российский сухогруз «Ангара».
Западная Ливия, на которую пало подозрение в содействии Киеву, поспешила заявить, что не имеет никакого отношения к диверсии. «Мы возлагаем на украинскую сторону полную ответственность за эти террористические акты, о которых заявил, которые признал и которыми хвастался президент Украины Владимир Зеленский,— подчеркнул в своем заявлении замглавы Президентского совета (руководящего органа западной части страны) Муса аль-Куни.— Эти действия представляют собой объявление войны ливийскому государству». Он предостерег Киев от превращения ливийской территории в арену для сведения счетов с противостоящей стороной конфликта.
Западно-ливийские власти направили также жалобу в Международный суд ООН и Совет Безопасности ООН, потребовав привлечь к ответственности «виновных в нарушении суверенитета Ливии и угрозе миру и безопасности».
Вместе с тем пресс-служба западно-ливийского правительства отвергла все обвинения в сотрудничестве с Киевом: «В свете заявлений, повторно распространенных некоторыми СМИ после трагических событий в Бенгази, департамент (правительства.— “Ъ”) по работе с иностранными СМИ подтверждает, что утверждения о существовании каких-либо договоренностей с украинской стороной в связи с этими событиями необоснованны».
Власти напомнили о своем запрете на использование территории и объектов Западной Ливии «в качестве плацдарма для враждебных действий» и подчеркнули, что все военные соглашения с другими странами заключаются только по официальным каналам.
Подтверждение по поводу смерти двух ливийских военнослужащих появилось в тот день, когда делегация ЛНА во главе с Халифой Хафтаром совершила визит в Турцию — страну, которая в прошлом выстраивала свою политику в Ливии вокруг поддержки западно-ливийских властей, однако сейчас поддерживает сбалансированные отношения со всеми сторонами продолжающегося гражданского конфликта. При этом ситуация вокруг удара по Бенгази, куда в последнее время заходят турецкие как военные, так и гражданские суда, наверняка обсуждалась в ходе переговоров.
Выступая 26 ноября, на следующий день после визита ливийской делегации, официальный представитель Минобороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк подчеркнул, что все стороны боевых действий на Украине «должны соблюдать нормы международного права, и прежде всего запрет на обстрел гражданских судов». «Наша страна продолжает прилагать усилия для предотвращения распространения войны на более широкую территорию и установления прочного мира»,— заявил господин Актюрк, добавив, что Анкара примет все «необходимые меры для обеспечения морской безопасности и безопасности судоходства в Средиземном море».