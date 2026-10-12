НАТО представит «Теорию победы» для будущих войн

«Теорией победы» называется стратегия, которая должна подготовить блок к возможному масштабному вооруженному конфликту и наращиванию промышленного и военного потенциала. Это позволит альянсу «не только эффективно отвечать на агрессию, но и создать условия, при которых продолжение конфликта становится слишком затратным для противника». Презентация стратегии состоится в столице Польши 12–13 октября.