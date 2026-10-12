НАТО представит «Теорию победы» для будущих войн
12.10.2026, 05:31
Главнокомандующий объединенными силами в Европе генерал Алексус Гринкевич представит «Теорию победы» альянса в возможном «конфликте высокой интенсивности». Об этом сообщила пресс-служба Варшавского форума по безопасности.
«Теорией победы» называется стратегия, которая должна подготовить блок к возможному масштабному вооруженному конфликту и наращиванию промышленного и военного потенциала. Это позволит альянсу «не только эффективно отвечать на агрессию, но и создать условия, при которых продолжение конфликта становится слишком затратным для противника». Презентация стратегии состоится в столице Польши 12–13 октября.
Особое внимание в плане уделено 2029 году, отметили в пресс-службе. Его определили как контрольный рубеж для подготовки армий США и стран Европы к потенциальным угрозам.
В работе международного саммита, собравшего более 2,5 тыс. участников из 90 государств, также примут участие заместитель руководителя НАТО Радмила Шекеринска и глава Военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне. К дискуссиям также дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский. В пресс-релизе указано, что «Украина, чье сопротивление уже более четырех лет определяет европейское мышление в сфере безопасности, займет особое место в программе форума».