ЕС выделит Украине дополнительное финансирование на ракеты и беспилотники
12.10.2026, 02:03
Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование на дроны и ракеты. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо»,— написала глава ЕК в соцсети Х. Она не уточнила конкретную сумму и источники финансирования.
В своем заявлении госпожа фон дер Ляйен также поддержала призыв к прекращению огня для защиты продовольственной безопасности и энергетической инфраструктуры.
Как написал Владимир Зеленский в X по итогам разговора, Киев рассчитывает получить около €3 млрд военной поддержки на следующей неделе в дополнение к переведенному на прошлой неделе траншу на €1,24 млрд. Выделенные средства стали частью кредита в €90 млрд. Из всей суммы €60 млрд пойдут на оборону, а €30 млрд — на бюджетную поддержку страны.