Из-за ограничений в Москве более 25 самолетов ушли на запасные аэродромы
12.10.2026, 01:29
Более 25 следовавших в Москву самолетов были перенаправлены в другие города из-за ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы столичных аэропортов.
По информации агентства, на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Ярославле направили 11 самолетах, которые летели в Шереметьево. Речь идет о рейсах из Саратова, Перми, Санкт-Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга.
Кроме того, ограничили девять самолетов, направлявшихся во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Еще шесть бортов, летевших в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша, совершили временную посадку в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — были введены около 21:00 мск 11 октября. Мера действовала более 1,5 часа. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.