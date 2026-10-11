Из-за ограничений в Москве более 25 самолетов ушли на запасные аэродромы

Кроме того, ограничили девять самолетов, направлявшихся во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Еще шесть бортов, летевших в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша, совершили временную посадку в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.