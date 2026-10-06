Продажу бензина ограничили по утрам в трех округах Белгородской области

В Алексеевском, Вейделевском и Ровеньском округах по решению регионального оперативного штаба установлены временные правила отпуска автомобильного топлива. Ежедневно с 7:30 до 10:30 на АЗС заправлять можно только автомобили с госномерами Белгородской области (регионы 31 и 131), а также Республики Крым (регион 82) — при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию ТС на территории Белгородской области. Об этом рассказал министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В течение всего остального времени топливо должно отпускаться без ограничений. Отмечается также, что если на АЗС нет очереди, оператор может самостоятельно принимать решение о заправке любых автомобилей.

«Мера устанавливает приоритет заправки по коду региона в целях обеспечения топливом автомобилей местных жителей, муниципального автомобильного транспорта, специального транспорта экстренных и оперативных служб, а также автомобильного транспорта сельхозпроизводителей»,— пояснил господин Гусев.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в конце сентября глава администрации Губкинского городского округа Василий Голиков выступил в соцсетях с обращением к местным жителям, в котором признал напряженную ситуацию с топливом. Он также сообщил о направлении дополнительных объемов горючего в Губкин и Старый Оскол.

В середине прошлой недели меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке моторного топлива обсудили на заседании общественного совета при управлении ФАС по Белгородской области. Глава ведомства Алексей Ширков выступил с докладом, в котором, в числе прочего, заявил, что в регионе фиксируют самые низкие цены на бензин среди субъектов Черноземья.

Денис Данилов