Горючие слезы

В Черноземье после двухнедельного улучшения ситуация с топливом идет на новый виток эскалации. В Воронежской области доступность бензина два дня назад снижалась до 47% для АИ92 и 43% для АИ95. АЗС предупреждают о продолжении снижении поставок. В Липецкой области с 13 августа возвращается «четнечет» и лимит 30 л несмотря на то, что губернатор Игорь Артамонов признавал меру неэффективной. В Тамбовской области, напротив, число работающих станций растет, а независимые операторы снижают цены. В остальных регионах местные власти не дают актуальной информации. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке по-прежнему зависит от объемов поставок и их распределения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автовладельцы Черноземья не успели отвыкнуть от очередей на АЗС, когда к ним снова пришлось привыкать Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Автовладельцы Черноземья не успели отвыкнуть от очередей на АЗС, когда к ним снова пришлось привыкать Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Автовладельцы Черноземья не успели отвыкнуть от очередей на АЗС, когда к ним снова пришлось привыкать Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Автовладельцы Черноземья не успели отвыкнуть от очередей на АЗС, когда к ним снова пришлось привыкать Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежской области по итогам заседания оперштаба 12 августа губернатор Александр Гусев сообщил, что «из-за внешних факторов обстановка с топливом в последнее время усложнилась». Оснований для ее улучшения в ближайшей перспективе нет, уверен господин Гусев. По его данным, нефтяные компании сообщили о снижении поставок в Воронежскую область и перераспределении объемов в другие регионы страны, «где ситуация еще сложнее». Власти, по словам губернатора, относятся к таким решениям «с пониманием», но требуют от операторов максимально полной информации, в том числе для контроля за логистикой и обеспечением топливом ключевых отраслей. По данным воронежского губернатора, в регионе аграрии обеспечены необходимыми объемами дизеля и бензина. Для упрощения поставок небольшим хозяйствам региональным оператором назначили одну из местных сетей АЗС — по данным «Ъ-Черноземье», речь идет о структуре Воронежской топливной компании (ВТК). Она уже заключила необходимые договоры с федеральным партнером, который не раскрывается. По данным мониторинга воронежского оперштаба, основанного на сведениях самих АЗС, утром 12 августа бензин АИ-92 был доступен на 70% охваченных мониторингом АЗС региона, АИ-95 — на 60% станций. Вечером 10 августа показатели составляли соответственно 47% и 43%. В областном правительстве объяснили разницу повышенным спросом. «С учетом спроса к вечеру число АЗС, где есть наиболее популярное топливо, в среднем снижается на 20–25%»,— сообщили там. Дизельное топливо пока доступно на 80% АЗС. По оценке властей, ситуация остается «напряженной, но контролируемой». Мониторинг проводится дважды в сутки. Представители сетей, по сообщению облправительства, заверили губернатора, что «работают с минимумом технических перерывов» — только на время приема бензовозов либо при угрозе атаки БПЛА. АЗС работают, как они отчитались, до полной продажи некоего суточного лимита, сохраняя запас топлива для экстренных служб. Две федеральные компании (названия официально не раскрываются) предупредили региональные власти, что в ближайшие полторы недели темпы поставок снизятся по «объективным причинам». Сохраняются введенные федеральными сетями ограничения на отпуск топлива в один бак (30–40 л в зависимости от бренда АЗС в городе, 50–60 л на трассе) и запрет на канистры. Власти ожидают, что после окончания летнего сезона количество автомобилей и интенсивность поездок в городе будут только расти. В связи с этим господин Гусев призвал жителей рациональнее пользоваться личным транспортом, а общественный транспорт, по его словам, будут готовить к «более организованной работе». Губернатор не пояснил, кто будет готовить и что такое «более организованная» работа для воронежских автобусов.

По оценке источника «Ъ-Черноземье» на топливном рынке, «кратковременное улучшение ситуации, наблюдавшееся около десяти дней назад, сменилось резким ухудшением». «Связано с тем, что у двух основных игроков — "Лукойла" и "Роснефти" — топливо в регионе заканчивается. И это ведет к проблемам у всех остальных»,— пояснил собеседник. По его словам, в Липецкой области положение еще сложнее из-за отсутствия независимых сетей: там работают только вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Основной проблемой независимых операторов собеседник называет хронические «неотгрузки» со стороны федеральных нефтяных компаний. Он отмечает, что есть заключенные еще в апреле сделки, по которым топливо до сих пор не отгружено. «Топливо просто не отгружают нигде. В основном "Роснефть". На все наши возгласы — тишина»,— заявил он. Если бы горючее поступало в полном объеме, считает источник, ситуация «немножко выправлялась бы». Влияние региональных властей на нефтяные компании, по его оценке, ограничено. По его мнению, воздействовать на ВИНК возможно только на федеральном уровне. Вводимые меры, включая режим «чет-нечет», а также обсуждаемые варианты вроде заправок по QR-кодам не дадут необходимого эффекта. «Эта система не работает»,— резюмировал собеседник «Ъ-Черноземье», В Липецкой области возвращают отмененные ограничения. Власти вновь решили вернуться к системе «чет-нечет», сообщил губернатор Игорь Артамонов. Схема начнет действовать 13 августа на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти». В этот день заправиться смогут автомобили, цифровая часть номера которых начинается с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9), 14 августа — с четной (0, 2, 4, 6, 8). Далее порядок будет чередоваться. Одновременно на станциях этих сетей опять вводится лимит в 30 л бензина на один автомобиль, а дизельное топливо будет отпускаться без ограничений. На трассах М-4, Р-119 и А-133 в Липецкой области режим «чет-нечет» действовать не будет. Господин Артамонов подчеркнул, что система не увеличит суточные лимиты поставок. Ее задача — упорядочить очереди и равномернее распределить поток автомобилей между АЗС. Основная работа, по его словам, заключается в увеличении поставок в регион совместно с нефтяными компаниями, правительством РФ и Минэнерго. Накануне глава региона заявлял, что в течение «одной-двух недель» положительных изменений на рынке ожидать не стоит, ситуация «остается напряженной». Область получает определенный суточный объем топлива, после исчерпания которого АЗС вновь пустеют. Господин Артамонов призвал жителей сократить число поездок, не покупать бензин впрок и отказаться от «долива» 10 л до полного бака. Еще 7 августа губернатор признавал, что введение системы «чет-нечет» не дало ожидаемого эффекта. Этот пост впоследствии был удален из его Telegram-канала, но данные остались в Telegram-stat. В удаленном посте заявлялось, что сети «Лукойл» и Teboil сократили поставки, в результате чего нагрузка легла на АЗС «Роснефти». Однако и ее объемов недостаточно. Снижение поставок господин Артамонов связывал с приостановкой работы нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне в Липецке власти решили вернуть волонтеров для регулирования движения на наиболее загруженных АЗС. Мэр города Михаил Щербаков сообщил, что такая помощь уже применялась в период предыдущего обострения и позволяла снижать нагрузку. «Мы уже проходили через такую ситуацию и знаем, что эта помощь действительно работает»,— заявил господин Щербаков, призвав автомобилистов учитывать расположение лючка бензобака и не создавать дополнительную очередь.

Соседние регионы Черноземья показывают неоднородную динамику. Так в Тамбовской области, по крайней мере, по официальным данным, напротив, ситуация постепенно улучшается. За месяц — с 10 июля по 10 августа — число неработающих АЗС сократилось на 35 — более чем вдвое. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Эдуард Никулин. На 11 августа из 214 автозаправочных станций не работали 32 (15% от общего числа), тогда как месяцем ранее таких станций было 67 (31%). Одновременно число заправок, где доступны все основные виды топлива — АИ-92, АИ-95 и дизель — выросло с 76 до 117. Их доля увеличилась примерно с 36% до 55%. Таким образом, сейчас 85% АЗС продолжают отпускать топливо против 69% в июле. Кроме того, по информации господина Никулина, с июля на независимых станциях региона фиксируется снижение цен — на 15–40%.

В Орловской области от системы «чет-нечет» отказались еще 16 июля и пока возвращать ее не собираются. При этом на части орловских АЗС сохраняются лимиты: в городе — 30 л, на трассе — до 50 л. 7 августа глава региона Андрей Клычков провел эфир, не затрагивая топливную тему, но в комментариях пользователи все же поинтересовались бензином. Спустя три дня, 10 августа, региональный департамент ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения ответил: «Проблем с топливом на территории Орловской области нет. На АЗС "Роснефть" норма отпуска — 30 л. Если вам необходимо больше топлива, пожалуйста, обратитесь на любую другую АЗС».

В приграничных Белгородской и Курской областях проблемы с бензином связаны не столько с поставками, сколько с ударами ВСУ по заправкам и реакциях сетей на такие риски. К примеру, из шести АЗС «Лукойла» в Белгороде, остановленных 28 июля из-за атак БПЛА, к 12 августа все по-прежнему были обозначены как временно неработающие. При этом в «Яндекс Картах» у двух из них было указано наличие бензина. Ранее информацию о закрытии сети в регионе опровергал врио губернатора Александр Шуваев. В приграничных Валуйках, где ранее наблюдались проблемы со снабжением общественного транспорта, продолжают работать две станции — «Роснефти» и «Газпрома». В Курске все восемь представленных в городе АЗС «Лукойла» также были обозначены как временно неработающие, хотя в «Яндекс Картах» у трех из них было указано наличие бензина. При этом 3 августа Александр Хинштейн «фиксировал стабилизацию с бензином». Более актуальных заявлений о ситуации на топливном рынке регионов главы Белгородской и Курской областей не делали. Господин Шуваев в августе ограничивается не фактической, а эмоциональной оценкой ситуации с топливом. 9 августа он написал в своем Telegram-канале, что «Зеленский хотел выбить у нас бензин и спровоцировать недовольство». Однако, по оценке губернатора, «бензин на месте, а наши люди отнеслись спокойно к этой проблеме (потому что это наши люди)».

Мониторинг цен на топливо в Черноземье Согласно еженедельной сводке Росстата за период с 4 по 10 августа, дизельное топливо сильнее всего в Черноземье подорожало в Тамбовской области — на 1,8%, до 89,49 руб. за литр (неделей ранее — 87,91 руб.). В Липецкой области рост составил 1,0% (82,49 руб. против 81,70 руб.), тогда как в Воронежской области цена снизилась на 1,0% (86,02 руб. против 86,89 руб.), в Белгородской — на 0,2% (77,71 руб. против 77,85 руб.), в Курской — на 0,5% (80,80 руб. против 81,24 руб.), в Орловской — на 1,1% (76,61 руб. против 77,45 руб.). Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал в Курской области — на 1,4%, до 104,05 руб. за литр (102,62 руб. неделей ранее). В Липецкой области рост составил 0,2% (97,91 руб. против 97,71 руб.). В Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях цена не изменилась — соответственно 95,47 руб., 110,77 руб., 98,23 руб. и 104,35 руб. По другим видам топлива фиксируется противоположная тенденция. Бензин марки АИ-92 сильнее всего в Черноземье подешевел в Тамбовской области — на 3,3%, до 76,74 руб. за литр (79,33 руб. неделей ранее). В Орловской области снижение составило 2,4% (66,05 руб. против 67,67 руб.), в Курской — 1,6% (75,43 руб. против 76,69 руб.), в Белгородской — 0,7% (68,24 руб. против 68,73 руб.), в Воронежской — 0,4% (79,41 руб. против 79,71 руб.). В Липецкой области цена выросла на 0,3% — до 71,16 руб. с 70,94 руб. Бензин АИ-95 также сильнее всего в Черноземье подешевел в Тамбовской области — на 2,5%, до 84,60 руб. за литр (86,81 руб. неделей ранее). В Орловской области снижение составило 2,4% (71,44 руб. против 73,22 руб.), в Курской — 0,9% (81,03 руб. против 81,80 руб.), в Белгородской — 0,7% (73,46 руб. против 73,96 руб.), в Воронежской — 0,1% (87,25 руб. против 87,36 руб.). В Липецкой области цена выросла на 0,3% — до 77,67 руб. с 77,46 руб.

По мнению директора по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, возвращение системы «чет-нечет» само по себе дефицит топлива не устранит. «Чет-нечет» работает в ситуации, когда бензин есть, но его не успевают развозить по АЗС. Сейчас проблема иная — в дефиците самого бензина»,— отметил эксперт. По словам господина Прокофьева, поставки распределяются в следующей очередности: в первую очередь топливом обеспечивают государственных заказчиков, муниципальные службы, РЖД, сельхозпроизводителей и других приоритетных потребителей. Сети АЗС нефтяных компаний и независимые операторы находятся ниже всех в этой иерархии. Главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев основным фактором дефицита считает внеплановые ремонты НПЗ. «Поскольку данные о состоянии заводов и объемах производства засекречены, мы можем только предполагать, что объемов производства топлива явно не хватает»,— говорит эксперт. По его словам, ситуация с АИ-92 несколько легче, поскольку этого бензина традиционно производится больше. Запасы, поступившие из-за рубежа в предыдущие недели, вероятно, уже израсходованы, считает эксперт. «Сейчас штаб при Минэнерго работает практически круглосуточно, управляя распределением топлива»,— отмечает господин Бобылев. Более напряженное положение в Воронежской области чем в соседних регионах, за исключением Липецкой, эксперт связывает с высоким уровнем автомобилизации и прохождением через регион трассы М-4, где спрос, в том числе на АИ-95, значительно выше.

Анна Швечикова