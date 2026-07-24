Бензин выходит из очереди

После недель дефицита и очередей на АЗС ситуация с топливом в Черноземье начала стабилизироваться. Но восстановление идет неравномерно. В Воронежской области бензин АИ-92 есть на 64% заправок, а участники рынка отмечают снижение ажиотажного спроса. Однако ограничения почти нигде не снимают: орловские власти отменили схему «чет-нечет», тогда как в Липецкой, Курской и Тамбовской областях она сохраняется. В Курской области продолжают работать лишь 83 из 142 АЗС, а в Белгородской области перебои с топливом отразились на движении автобусов. Как выяснил «Ъ-Черноземье», сейчас в регионах АЗС восполняют дефицит за счет появившегося на бирже белорусского топлива, оно обходится дороже российского. Аналитики считают, что наиболее острая фаза кризиса пройдена, но о полном восстановлении рынка говорить пока рано.

Водители в Черноземье стали реже встречать пустые пистолеты на АЗС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежской области, где топливный кризис в последние недели сопровождался очередями на АЗС, власти на завершающейся третьей неделе июля впервые сообщили о заметном снижении «ажиотажного спроса». По данным облправительства, «средняя длина очередей сокращается», а «отдельные сети» начали постепенно увеличивать лимиты отпуска топлива. По наблюдениям «Ъ-Черноземье», Teboil поднял лимит на заправке в Воронеже с 30 до 40 л, а «Лукойл» увеличил лимит на трассовых АЗС в Воронежской области с 30 до 50 л. Ограничения на продажу топлива в канистры сохраняются и даже ужесточаются: если раньше «Татефть» лила в в Воронеже до 20 л в канистры, то сейчас на этих АЗС в тару не продают в принципе, убедился «Ъ-Черноземье». По состоянию на 20 июля бензин АИ-92 присутствовал почти на 64% автозаправочных станций региона, сообщили в облправительстве, АИ-95 — более чем на 54%, дизельное топливо — на 76%. Ситуация с очередями в Воронеже рыночно отрегулировала себя сама. Топливо к концу недели появилось почти везде, но на АЗС федеральных сетей, где цены почти не поднимали с начала кризиса, водители продолжают ждать по 20-30 минут даже ночью, убедился «Ъ-Черноземье». На местных заправках, где ценник едва ли не вдвое выше — очередей нет. К примеру, «Татнефть» по состоянию на 24 июля продавала в Воронеже 95-й бензин за 70,79 руб., а «Воронежская топливная компания» (ВТК) — по 118 руб. На АЗС первой компании сохранялись очереди на несколько десятков (но уже не сотен) автомобилей, на заправках второй в то же время и в том же районе города очередей не было вообще. Как сказал «Ъ-Черноземье» участник местного топливного рынка, попросивший не называть его имени, по его мнению, положительная динамика связана не с нормализацией российских поставок, а с появлением белорусского топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Его начали активно закупать независимые сети, в том числе воронежские. На отдельных независимых АЗС доля бензина из Беларуси уже достигает 90%. Однако такой ресурс обходится значительно дороже российского, поэтому независимые операторы заявляют, что не могут снижать розничные цены. По словам собеседника «Ъ-Черноземье», оплаченные биржевые поставки российских нефтепродуктов задерживаются на несколько месяцев, поэтому сети живут «от поставки до поставки». Как складывалась ситуация с топливом в Черноземье в начале июля Участник рынка связывает уменьшение очередей с тем, что «автомобилисты перестали создавать запасы бензина и сократили число необязательных поездок». Спрос в Воронеже, по его оценке, приблизился к обычному уровню. Начала улучшаться, как продолжает собеседник «Ъ-Черноземье», и ситуация с дизельным топливом: вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) возобновили поставки части объемов сельхозпроизводителям, а стоимость дизеля на региональном рынке снизилась по сравнению с пиковыми значениями начала июля.

Первым регионом Черноземья, отменившим одну из экстренных антикризисных мер, стала Орловская область. Введенная в начале июля там схема продажи топлива в зависимости от четной или нечетной первой цифры госномера автомобиля была досрочно отменена 16 июля. При этом остальные ограничения сохранились. На городских АЗС в Орле действует лимит в 30 л бензина на автомобиль, на трассовых — до 50 л. Продолжается и запрет на отпуск топлива в тару.

В этот же день противоположное решение приняли власти Тамбовской области. По итогам голосования на «Госуслугах, в котором, по словам главы региона Евгения Первышова, участвовали «около 8 тыс. человек», 80% респондентов поддержали введение на Тамбовщине схемы «чет-нечет». Еще свыше 71% участников выступили за минимальный объем заправки в 20 л, однако региональный оперативный штаб не стал вводить такую норму. Максимальный лимит в 30 л на автомобиль и запрет на отпуск топлива в тару сохранились.

Липецкая область менять действующий режим с «чет-нечет» не спешит. Ограничения, введенные 11 июля, сохранятся как минимум до 1 августа. В регионе разрешен отпуск топлива в канистры, однако лимит в 30 л на автомобиль продолжает действовать. Наиболее напряженной ситуация остается в приграничных регионах. В Курской области, по данным региональных властей, из 142 автозаправочных станций работают 83, или около 58%. Еще 59 АЗС закрыты, преимущественно из-за отсутствия топлива. Большинство из них принадлежит независимым операторам. В ответ на ситуацию, региональный оперштаб обязал федеральные сети убрать лимиты или повысить их до 50 л на автомобиль, сообщал губернатор Александр Хинштейн. Сети прислушались к указанию курского оперштаба. По данным портала gdebenz. ru, собирающего данные от водителей о наличии топлива, в Курске на АЗС «Лукойл» действует лимит 50 л, по АЗС «Роснефть» лимита нет. Отпуск топлива в канистры в Курской области запрещен в большей части муниципалитетов, за исключением приграничных.

В Белгородской области последствия дефицита затронули работу общественного транспорта в приграничье. Из-за перебоев с поставками на АЗС власти Валуйского округа предупредили жителей о возможных изменениях в расписании автобусных маршрутов, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Глава Валуйского округа Алексей Дыбов также рассказал, что заправки в приграничье стали чаще подвергаться атакам украинских БПЛА. На территории всего округа с населением 60 тыс. человек работает лишь одна АЗС «Газпрома», а с руководством «Роснефти» обсуждается запуск ранее поврежденной беспилотником заправки. Ограничения на отпуск топлива в тару на Белгородчине сохраняются, за исключением приграничных муниципалитетов.

Гендиректор воронежского филиала «Роснефти» (АО «Воронежнефтепродукт», обслуживает также Липецкую, Тамбовскую области) Игорь Перелыгин отказался от комментариев «Ъ-Черноземье», в пресс-службе «Лукойл» не ответили на запрос о комментарии, в пресс-службе «Татнефти» пообещали ответить позднее. Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5 Мониторинг цен на топливо / контекст Согласно еженедельной сводке Росстата за период с 14 по 20 июля, дизельное топливо сильнее всего из регионов Черноземья подорожало в Белгородской области — на 0,2%, с 77,12 до 77,29 руб. за литр. В Орловской области рост составил 0,1% — с 77,22 до 77,33 руб. В остальных регионах зафиксировано снижение: в Тамбовской области — на 0,9%, с 92,72 до 91,85 руб., в Липецкой — на 0,8%, с 86,18 до 85,50 руб., в Курской — на 0,5%, с 84,37 до 83,96 руб., в Воронежской — на 2,2%, с 97,28 до 95,14 руб. Бензин АИ-92 в Черноземье сильнее всего подорожал в Липецкой области — на 8,8%, с 68,88 до 74,94 руб. за литр. В Тамбовской области цена выросла на 4,6% — с 80,79 до 84,54 руб., в Курской — на 1,6%, с 75,33 до 76,55 руб., в Белгородской — на 0,3%, с 67,68 до 67,85 руб., в Орловской — менее чем на 0,1%, с 66,72 до 66,76 руб. В Воронежской области цена снизилась на 0,2% — с 87,26 до 87,12 руб. Бензин АИ-95 в Черноземье сильнее всего подорожал в Тамбовской области — на 16,4%, с 81,30 до 94,67 руб. за литр. В Курской области рост составил 1,9% — с 83,95 до 85,54 руб., в Липецкой — 1,9%, с 76,63 до 78,07 руб., в Воронежской — 0,3%, с 93,15 до 93,40 руб., в Белгородской — 0,2%, с 72,71 до 72,86 руб., в Орловской — менее 0,1%, с 72,23 до 72,26 руб. Бензин АИ-98 в Черноземье и выше сильнее всего подорожал тоже в Тамбовской области — на 18,2%, с 95,15 до 112,48 руб. за литр. В Липецкой области рост составил 1,3% — с 96,11 до 97,40 руб., в Воронежской — 0,8%, с 111,52 до 112,37 руб., в Белгородской — 0,6%, с 94,83 до 95,36 руб., в Курской — 0,2%, с 100,02 до 100,23 руб. В Орловской области цена не изменилась и составила 97,74 руб. за литр. Экс-президент Воронежской топливной ассоциации Сергей Шишлаков в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что многие нефтеперерабатывающие заводы летом останавливаются на капитальный или текущий ремонт. По его словам, сейчас предприятия ремонтируют быстрее, а сокращение поставок топлива за границу помогает сгладить ситуацию: «Но не надо забывать, что Воронежская область расположена вдоль федеральной трассы М-4 "Дон", которая просто выкачивает горючее из региона». «Даже если раньше нам хватало топлива для обеспечения населения, трасса очень сильно его "вымывает", особенно в период отпусков. Что будет дальше? Одному Богу известно. Думаю, ситуация будет улучшаться»,— отметил господин Шишлаков. По его словам, ажиотажный спрос, который способствовал появлению очередей, уже снизился. «Хочется пожелать местным властям активнее помогать. Сейчас идет уборочная кампания, нужно регулярно сигнализировать о проблемах федеральному центру, чтобы региону выделяли горючее. "Роснефть" и другие местные ВИНК не поставляют топливо независимым заправщикам — они обеспечивают только собственные сети. Независимые операторы покупают топливо на бирже, но доступных объемов там практически нет. Принадлежащих крупным компаниям АЗС недостаточно для нашего региона. Значительная часть заправок в городе принадлежит частным владельцам. Если оставить топливо только крупным сетям, его все равно не хватит. Поэтому власти должны способствовать тому, чтобы крупные компании делились топливом с другими продавцами»,— считает эксперт. Насколько в Черноземье вырос интерес к альтернативному топливу в условиях дефицита бензина Как сообщили «Ъ-Черноземье» аналитики отраслевого портала Neftegaz.ru, наиболее острая фаза топливного кризиса осталась позади. По их мнению, стабилизировать ситуацию помогли временное ограничение экспорта нефтепродуктов, дополнительные поставки топлива из Беларуси, рост объемов переработки и перенос сроков ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. Это позволило увеличить предложение на внутреннем рынке. По мнению аналитиков, продажа топлива по принципу «чет-нечет» позволяет лишь сгладить пиковый спрос и избежать массовой скупки бензина. Сам дефицит такая мера не устраняет, поскольку объем предложения топлива на рынке не увеличивается. «Скорость выхода из кризиса определяется не ограничениями на АЗС, а восстановлением поставок и возможностями логистики»,— резюмировали представители отраслевого портала. Директор по внешним коммуникациям профильной компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что выходу из кризиса поспособствовали не только выход на биржу импортного топлива, но и иные адресные административные ограничения местных властей — лимиты в бак и запрет на тару. «Некоторое улучшение на фоне сохраняющихся очагов напряженности, — охарактеризовал ситуацию на топливном рынке Черноземья господин Прокофьев.— Можно ли сказать, что пик пройден? Судя по доступным данным, острая фаза в большинстве регионов действительно осталась позади, но восстановление идет неравномерно, а говорить о полной нормализации пока рано».

Анна Швечикова