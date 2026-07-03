Депутаты перенесли вопрос об избрании мэра Березовского на сентябрь

Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) отказалась рассматривать вопрос об избрании главы муниципалитета в пятницу, 3 июля. В представительном органе «Ъ-Урал» не стали объяснять причину соответствующего решения, как и спикер Алексей Горевой («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание думы и администрации Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание думы и администрации Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в свердловском правительстве, местные власти решили, что главу должен утвердить обновленный состав думы Березовского, который будет избран по итогам голосования на выборах 18-20 сентября. «Новая дума — новый глава. Кандидаты губернатором Денисом Паслером в думу внесены, включая временно исполняющего обязанности Владимира Шауракса, выдвинутого "Единой Россией"»,— подчеркнул собеседник.

Дума Березовского формируется по мажоритарной системе: 25 депутатов избираются по пяти многомандатным округам. На голосовании 18-20 сентября избиратели смогут проголосовать за пятерых кандидатов из всех указанных в бюллетене. От каждого округа будут избраны пять человек, которые получили наибольшее число голосов. Полномочия нового созыва думы истекут в 2031 году. На выборах в 2021 году победу одержали 19 кандидатов от «Единой России», трое от «Справедливой России», один претендент от КПРФ и два самовыдвиженца. На праймериз «Единой России» для переизбрания в думу в 2026 году заявились 18 из 25 действующих депутатов думы Березовского.

Всего по итогам двух этапов конкурса по отбору кандидатов на пост мэра, включающий проверку документов претендентов и оценку их программ по виденью развития Березовского, специальная комиссия предложила господину Паслеру внести на голосование депутатов фамилии бывшего главы администрации Южного управленческого округа региона Владимира Шауракса, директора школы №55 Максима Калинина (выдвинут от Совета муниципальных образований Свердловской области) и директора Фонда поддержки предпринимательства Березовского Рената Галлямова (от общественной палаты Среднего Урала). Губернатор последовал рекомендации.

Владимир Шауракс был назначен врио мэра Березовского в апреле, он сменил на посту Евгения Писцова, который возглавлял город более 14 лет. В последние годы у экс-градоначальника обустроился конфликт с местной думой, в результате чего депутаты избрали новым главой в январе 2025 года начальника отдела инвестиционного развития местной администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя господина Писцова. Позже чиновница отказалась вступать в должность, а областные власти договорились с депутатами и крупным местным бизнесменом, политиком Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова и последующей отставки градоначальника в 2026 году по собственному желанию. Мэр исполнил договоренности, по итогам выборов в сентябре он рассчитывает избраться в заксобрание Свердловской области по Березовскому округу от «Единой России». Господин Шауракс в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнул, что намерен на посту мэра завершить конфликт городских элит.

Березовский соседствует с Кировским районом Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в городе проживали 76,7 тыс. человек. Доходы городского бюджета на 2026 год планируются в размере 5 млрд 685 млн руб., расходы — в объеме 6 млрд руб.

Василий Алексеев