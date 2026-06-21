Главные новости за выходные 20–21 июня

Беспилотники ВСУ в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Четыре человека погибли, 28 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На нефтяном терминале в поселке Чушка произошло возгорание. Крымские власти объявили о приостановке продажи топлива на АЗС, в том числе по талонам.

Продолжается Чемпионат мира по футболу. Сборная США со счетом 2:0 обыграла команду Австралии в матче группового этапа. Сборная Марокко победила команду Шотландии со счетом 1:0. Бразилия победила Гаити со счетом 3:0. Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1. Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1. Германия обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1 во втором туре группового этапа. Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором и заработала первое очко в истории ЧМ. Япония разгромила Тунис со счетом 4:0 в 1000-м матче в истории Чемпионата мира.

В Швейцарии начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. После начала встречи президент исламского государства Масуд Пезешкиан заявил в публичном выступлении, что Иран никогда не откажется от обогащения урана. Позднее глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар заявил, что США и Иран уже договорились о снижении уровня обогащения иранских запасов урана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча носит технический характер и не разрешает всех разногласий между странами.

19-летний подросток с холодным оружием напал на охранника ТЦ в Краснодаре. Также он нанес удары попытавшимся его остановить посетителям. Одна женщина получила тяжелые ранения и умерла по пути в больницу. СКР возбудил дело об убийстве.

Замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Золотухин погиб в зоне спецоперации. Он ушел участвовать в военных действиях добровольцем в прошлом году.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Свое решение президент объяснил героизацией на Украине УПА (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена).

Советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа Владимиру Конкину присвоили звание народного артиста России.

Режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз умер 19 июня в возрасте 85 лет.

При крушении частного самолета на западе Франции погиб сооснователь компании-разработчика и издателя компьютерных игр Ubisoft Клод Гиймо.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».