Япония разгромила Тунис со счетом 4:0 в 1000-м матче в истории ЧМ

Сборная Японии одержала крупную победу над командой Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу японской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч сборных Японии и Туниса

Фото: Matias Delacroix, AP Матч сборных Японии и Туниса

Фото: Matias Delacroix, AP

Япония открыла счет уже на четвертой минуте усилиями Дайти Камада. Затем Аясэ Уэда (31-я минута) увеличил преимущество перед перерывом, а во втором тайме голы забили Дзюнъя Ито (69-я минута) и снова Уэда (83-я минута).

Поражение стало для Туниса вторым подряд на турнире и лишило команду даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Ранее африканская сборная уступила Швеции со счетом 1:5. Дополнительным ударом для Туниса стала победа Нидерландов над Швецией, после которой третье место в группе стало недостижимым.

Матч Япония — Тунис вошел в историю как 1000-я игра на финальных стадиях чемпионатов мира. Первый матч в истории турнира состоялся в 1930 году между Францией и Мексикой. В нынешнем формате мирового первенства участвуют 48 сборных.