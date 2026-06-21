Япония разгромила Тунис со счетом 4:0 в 1000-м матче в истории ЧМ
Сборная Японии одержала крупную победу над командой Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу японской команды.
Матч сборных Японии и Туниса
Фото: Matias Delacroix, AP
Япония открыла счет уже на четвертой минуте усилиями Дайти Камада. Затем Аясэ Уэда (31-я минута) увеличил преимущество перед перерывом, а во втором тайме голы забили Дзюнъя Ито (69-я минута) и снова Уэда (83-я минута).
Поражение стало для Туниса вторым подряд на турнире и лишило команду даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Ранее африканская сборная уступила Швеции со счетом 1:5. Дополнительным ударом для Туниса стала победа Нидерландов над Швецией, после которой третье место в группе стало недостижимым.
Матч Япония — Тунис вошел в историю как 1000-я игра на финальных стадиях чемпионатов мира. Первый матч в истории турнира состоялся в 1930 году между Францией и Мексикой. В нынешнем формате мирового первенства участвуют 48 сборных.
Матч между сборными Японии и Туниса на чемпионате мира 2026 года состоялся в рамках группового этапа, где Тунис ранее уже уступил Швеции со счетом 1:5. Это поражение привело к увольнению главного тренера сборной Туниса Сабри Лямуши, которого сменил Эрве Ренар. Япония, в свою очередь, ранее сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2. Эксперты высоко оценивают команду Японии, отмечая её мобильность, понимание футбола и индивидуальное мастерство игроков, что делает её способной пройти достаточно далеко на турнире.
Чемпионат мира 2026 года, в котором участвует 48 сборных, проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Увеличение количества участников чемпионатов мира стало основным фактором роста доходов Международной федерации футбола (FIFA). На этом турнире впервые введен специальный жест для жалоб на расизм, который обязывает арбитра начать трехэтапную процедуру.