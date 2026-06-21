Составлено ИИ-Ассистентъ

Следственный комитет России квалифицирует атаки беспилотников со стороны ВСУ как террористические акты и регулярно возбуждает уголовные дела по статье 205 УК РФ. Аналогичные дела ранее возбуждались после атак на Форос в Крыму в сентябре 2025 года (тогда, по данным следствия, погибли 3 мирных жителя и 15 пострадали), на химическое предприятие в Смоленской области, а также после удара по Курску в мае 2025 года, когда был ранен водитель автомобиля и повреждены гражданские объекты. В ночь на 25 ноября прошлого года после удара украинских беспилотников по Краснодарскому краю и Ростовской области также было возбуждено уголовное дело о теракте, а Минобороны России сообщало об уничтожении 76 беспилотников над Краснодарским краем и 16 над Ростовской областью. В июне 2026 года СКР также возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в котором ехали 44 пассажира, включая членов детской футбольной команды, семеро из которых пострадали.

СКР расследует не только атаки беспилотников, но и другие преступления, приписываемые ВСУ. Ведомство систематически открывает уголовные дела по фактам обстрелов, атак и совершения преступлений, включая убийства мирных жителей. Так, в связи с атакой на Крымский мост в июле 2023 года, когда погибла семейная пара, также было возбуждено уголовное дело о теракте, а российские следователи обвинили в произошедшем Украину. Общий ущерб от атак ВСУ в новых регионах, по данным СКР, превысил 550 млрд руб.