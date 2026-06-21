Вэнс: сегодняшние переговоры с Ираном не разрешат всех разногласий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начавшиеся сегодня переговоры с Ираном носят технический характер и не разрешат всех разногласий между странами. Однако они помогут выявить приоритеты сторон и урегулировать эти вопросы. Такой оценкой господин Вэнс поделился с журналистами в Швейцарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: AP

Диалог позволит США и Ирану «впервые в истории сесть вместе как две команды», чтобы «понять, что важнее всего для каждой из сторон», сообщил вице-президент. «Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса», — подчеркнул американский представитель (цитата по «РИА Новости»).

По словам Джей Ди Вэнса, американо-иранские переговоры позволят ответить на вопрос, возможно ли «навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке» или стороны вернутся к «тому, что было раньше». Последний сценарий вице-президент назвал нежелательным, но, безусловно, возможным.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. Сегодня в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана. Участники сформировали технические группы для выработки итогового соглашения, а также группы мониторинга за выполнением меморандума. По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, 21 июня иранская делегация проведет два раунда переговоров — сначала с посредниками, а затем с США.