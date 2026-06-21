Вэнс: сегодняшние переговоры с Ираном не разрешат всех разногласий
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начавшиеся сегодня переговоры с Ираном носят технический характер и не разрешат всех разногласий между странами. Однако они помогут выявить приоритеты сторон и урегулировать эти вопросы. Такой оценкой господин Вэнс поделился с журналистами в Швейцарии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: AP
Диалог позволит США и Ирану «впервые в истории сесть вместе как две команды», чтобы «понять, что важнее всего для каждой из сторон», сообщил вице-президент. «Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса», — подчеркнул американский представитель (цитата по «РИА Новости»).
По словам Джей Ди Вэнса, американо-иранские переговоры позволят ответить на вопрос, возможно ли «навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке» или стороны вернутся к «тому, что было раньше». Последний сценарий вице-президент назвал нежелательным, но, безусловно, возможным.
В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. Сегодня в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана. Участники сформировали технические группы для выработки итогового соглашения, а также группы мониторинга за выполнением меморандума. По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, 21 июня иранская делегация проведет два раунда переговоров — сначала с посредниками, а затем с США.
Переговоры между США и Ираном носили непрямой характер на протяжении длительного времени, с мая 2025 года по апрель 2026 года стороны провели несколько раундов консультаций в Омане и Пакистане при посредничестве различных стран. Основными причинами разногласий между США и Ираном традиционно выступали ядерная программа, контроль над Ормузским проливом, а также снятие санкций с Ирана. Иран настаивал на возможности обогащения урана и контроле над проливом, в то время как США требовали полного прекращения обогащения урана и передачи его запасов под свой контроль.
Эти переговоры часто были сложными, а их исход скептически оценивался сторонами. США стремились к заключению более сильной ядерной сделки, нежели Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, из которого Вашингтон вышел в 2018 году. Иран же неоднократно подчеркивал, что прямые переговоры с США возможны только на равных условиях. Несмотря на оптимистичные заявления сторон, реальные результаты часто были скромными, а в ходе диалога нередко возникали осложнения, включая инциденты вроде атак на иранские суда или обстрелы военных позиций.
Параллельно с ядерной проблематикой, США пытались привлечь Иран к урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом», рассматривая эти вопросы как взаимосвязанные. Проблемой также оставался вопрос разморозки иранских активов, доступ к которым Иран требовал на ранних этапах сделки, тогда как США связывали его с завершением ядерной сделки. Недавнее подписание меморандума о прекращении конфликта 18 июня предваряет технические переговоры, которые стали возможны благодаря нескольким годам непрямого диалога и поиску компромиссов.