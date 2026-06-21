В Крыму приостановили продажу топлива на АЗС

В Крыму с 21 июня приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. Ограничения действуют как для физических, так и для юридических лиц, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По словам господина Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. О дальнейших решениях власти обещают сообщить дополнительно.

Ограничения на продажу топлива на полуострове действуют уже несколько недель. В Севастополе с конца мая ввели лимит на отпуск бензина по 20 литров на человека, а затем похожие меры начали распространяться и на Крым. Власти связывают ситуацию с логистическими сложностями.