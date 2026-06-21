В Крыму приостановили продажу топлива на АЗС
В Крыму с 21 июня приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. Ограничения действуют как для физических, так и для юридических лиц, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
По словам господина Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. О дальнейших решениях власти обещают сообщить дополнительно.
Ограничения на продажу топлива на полуострове действуют уже несколько недель. В Севастополе с конца мая ввели лимит на отпуск бензина по 20 литров на человека, а затем похожие меры начали распространяться и на Крым. Власти связывают ситуацию с логистическими сложностями.
Ограничения на продажу топлива в Крыму с конца мая 2026 года и последующая приостановка свободной продажи по всему полуострову вызваны логистическими проблемами, связанными с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на трассу Р-280 «Новороссия», а также с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. В предыдущий раз дефицит топлива в Крыму и Севастополе фиксировался в августе 2025 года, тогда же возникли перебои с высокооктановым топливом, а в середине сентября 2025 года ситуация обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве станций. Тогда же, в конце 2025 года, цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.