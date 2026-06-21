Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором и заработала первое очко в истории ЧМ
Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в групповом матче на ЧМ-2026. Игра закончилась со счетом 0:0. Турнирный расклад в группе E после этого матча следующий: лидерство удерживает Германия с 6 баллами, следом идет Кот-д’Ивуар, набравший 3 очка, а Кюрасао и Эквадор замыкают таблицу, имея в своем активе по одному очку.
Эквадорцы за игру нанесли 29 ударов по воротам соперника, но забить гол они не смогли. Вратарь Кюрасао Элой Ром совершил 15 сэйвов и почти повторил рекорд американца Тима Ховарда, который в 2014 году отбил 16 ударов в игре против Бельгии в 1/8 финала.
Сборная Кюрасао заработала свое первое очко на чемпионатах мира в истории (страна выступает на мундиалях впервые). Карибская сборная представляет государство с наименьшим количеством жителей в истории чемпионатов мира.
В заключительном, третьем туре группового этапа сборная Эквадора 25 июня сыграет с Германией. В тот же день Кюрасао встретится со сборной Кот-д'Ивуара. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.
Сборную Кюрасао на чемпионат мира 2026 года вывел нидерландский специалист Дик Адвокат, который вернулся на пост главного тренера команды после краткосрочной отставки. Для него это стало возможностью установить рекорд мировых первенств как самого пожилого наставника, возглавлявшего сборную на турнире, в возрасте 78 лет. Федерация футбола Кюрасао (FFK) была вынуждена обратиться к Адвокату за помощью из-за давления со стороны игроков и спонсоров, после того как его сменщик Фред Рюттен показал неудовлетворительные результаты и столкнулся с кризисом в команде.
Это первый Чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 48 команд вместо 32, что предоставило шанс выйти на турнир командам, ранее не попадавшим на него, таким как Кюрасао. Островное государство в Карибском море с населением 156 тысяч человек представляет одну из самых маленьких стран, когда-либо участвовавших в основных футбольных соревнованиях. Несмотря на то что до самого турнира сборная Кюрасао проиграла немцам со счетом 7:1 в групповом этапе, ее участие уже вошло в историю.
В группе E, помимо Кюрасао, выступают Германия, Эквадор и Кот-д’Ивуар. Перед турниром Германия рассматривалась как фаворит группы, однако командам Эквадора и Кот-д’Ивуара предписывалась крепкая оборона, которая должна была усложнить игру немцам. Букмекеры оценивали шансы Кюрасао на первое место в группе как крайне низкие (коэффициент 150), а на общую победу в турнире — как 3000.