Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором и заработала первое очко в истории ЧМ

Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в групповом матче на ЧМ-2026. Игра закончилась со счетом 0:0. Турнирный расклад в группе E после этого матча следующий: лидерство удерживает Германия с 6 баллами, следом идет Кот-д’Ивуар, набравший 3 очка, а Кюрасао и Эквадор замыкают таблицу, имея в своем активе по одному очку.

Эквадорцы за игру нанесли 29 ударов по воротам соперника, но забить гол они не смогли. Вратарь Кюрасао Элой Ром совершил 15 сэйвов и почти повторил рекорд американца Тима Ховарда, который в 2014 году отбил 16 ударов в игре против Бельгии в 1/8 финала.

Сборная Кюрасао заработала свое первое очко на чемпионатах мира в истории (страна выступает на мундиалях впервые). Карибская сборная представляет государство с наименьшим количеством жителей в истории чемпионатов мира.

В заключительном, третьем туре группового этапа сборная Эквадора 25 июня сыграет с Германией. В тот же день Кюрасао встретится со сборной Кот-д'Ивуара. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.