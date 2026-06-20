Подросток напал на посетителей ТЦ в Краснодаре, погибла женщина

В Краснодаре неизвестный напал на посетителей торгового центра. Несколько человек получили ранения, погибла женщина. Об этом сообщили в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: West Mall Фото: West Mall

«Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. — По предварительным данным, одна женщина скончалась».

Администрация West Mall сообщила, что торговый центр «закрыт до неопределенного времени».

Нападавший задержан. В Telegram-каналах появилась информация о том, что нападавших было двое и что они могли быть вооружены мачете. Также сообщалось, что нападение было совершено в офисе МФЦ. По другим данным — в зоне кафе и игровых площадок. Эти сведения официально не подтверждены.

Baza сообщает, что задержанному 19 лет и что во время нападения на людей он «находился в неадекватном состоянии». Очевидцы сообщили каналу, что юноша «забежал в торговый центр и начал кого-то искать», а когда к нему подошел охранник, ударил его ножом. Затем подросток «стал бросаться на мужчин, которые пытались его остановить». В потасовке «под удар попала женщина около 35 лет», она погибла. Также Baza утверждает, что нападавший взорвал некое подобие бомбы — «помещения в ТЦ были в дыму». По информации РЕН ТВ, задымление произошло из-за поджога горючей жидкости.