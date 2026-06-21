Беспилотники ВСУ атаковали паром на Керченской переправе
Беспилотники ВСУ в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал», — сказано в сообщении.
Кроме того, в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли оперативные службы. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков БПЛА на территории частных домовладений. Пострадавших нет, отметили в оперштабе.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки четыре человека погибли, 28 ранены. Господин Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших.
Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских дронов. БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей. Часть беспилотников была сбита над Черным и Азовским морями, заявили в Минобороны.
Атаки с использованием беспилотников в районе Керченской переправы и Крымского полуострова не являются единичным случаем. Ранее, 5 августа 2023 года, был поврежден танкер в Керченском проливе, а 30 мая 2024 года в Керчи пострадали два парома во время отражения ракетных ударов ВСУ. Морские спасательные службы регулярно занимаются устранением последствий таких атак, в том числе ликвидацией повреждений на переправе и предотвращением утечек нефтепродуктов. Отмечались случаи, когда беспилотники атаковали другие объекты инфраструктуры, такие как нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в феврале 2025 года.
Ситуация с безопасностью в Крыму и Краснодарском крае, особенно в районе Керченской переправы, остается напряженной. Ранее в этих регионах неоднократно вводились режимы чрезвычайной ситуации или угрозы атаки БПЛА, что влияло на работу гражданской инфраструктуры, включая приостановку паромного сообщения из-за погодных условий или атак. Также были случаи, когда из-за атак беспилотников задерживались поезда, следующие в Крым.
Помимо объектов транспортной инфраструктуры, атакам подвергались и гражданские объекты, включая жилые дома и курортные зоны. Так, в сентябре 2025 года в результате атаки украинских беспилотников на поселок Форос погибли три человека и пострадали шестнадцать, а в Новороссийске в мае 2025 года после ночной атаки беспилотников были госпитализированы несколько человек, повреждены квартиры и автомобили.
Подобные инциденты подчеркивают?? threats, затрагивающие как инфраструктуру, так и гражданское население. Власти регионов, как, например, Сергей Аксенов, регулярно сообщают о последствиях атак и выражают соболезнования пострадавшим.