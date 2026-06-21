Беспилотники ВСУ атаковали паром на Керченской переправе

Беспилотники ВСУ в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал», — сказано в сообщении.

Кроме того, в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли оперативные службы. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков БПЛА на территории частных домовладений. Пострадавших нет, отметили в оперштабе.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки четыре человека погибли, 28 ранены. Господин Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских дронов. БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей. Часть беспилотников была сбита над Черным и Азовским морями, заявили в Минобороны.